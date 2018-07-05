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八國聯軍來嘉 7日上演中韓大戰

2018-07-05 13:18聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽，被稱為「八國聯軍」，地主中華隊首場對上南韓，7日下午5點將上演「中韓大戰」，嘉義市民生國中棒球隊出身的兩位球員劉軒荅、蘇俊璋也返鄉出賽。讀體大3年級的劉軒荅說，能在家鄉出戰意義不同，會全力以赴，拚出最佳成績。

中華民國大專院校體育總會秘書長曾慶裕說，世大棒過往只有6隊左右的規模，特地飛往日本、韓國等地親自邀約，贏來更多友誼，本屆參與的有8隊，相當有可看性。曾也說，世大棒搭起的友誼與交流性，更甚於競技，參與的隊伍都很期待這場盛會，因為難得有機會在一座百年老球場交流，將是一場難忘的賽會。

嘉義市長涂醒哲今天與美、日、澳、俄、南韓、捷克及中華隊等8國球員為活動宣傳，強調世大棒全賽事免費、免門票入場，歡迎熱愛棒球的民眾鎖定精彩賽事，為選手加油！

涂醒哲表示，1931年嘉義農林棒球隊打進日本甲子園，奪得準優勝榮耀，一球入魂精神感動全場，連年舉辦的諸羅山盃少棒賽更已邁入第21屆。歡迎「8國聯軍」來嘉義市PK，期待世大棒的舉辦能吸引國際關注，拉抬台灣在國內外棒球運動界的能見度。

嘉義市立棒球場今年101歲，為迎接世大棒，市府趕在賽前完成棒球場整建工程，增設淋浴間、總教練室、教練室及可容納40名球員的球員休息室，並增設場邊球員休息區防護欄及整修內野防撞墊等，環境煥然一新。今年也已爭取到體育署核定1億元工程款，將增設記分板、打造人工草皮棒球場等大規模整修。

2018世大棒預賽分A、B兩組單循環，分組取前2晉級4強。嘉義市立棒球場每日賽前30分鐘開放入場，賽事期間將透過FOX體育台及YouTube SSUtv頻道轉播。

市府觀光新聞處說，7日至9日每天下午5點，中華隊各對戰韓國、捷克、澳洲，市府在嘉義文創園區、家樂福嘉義店（B1賣場出口）、嘉樂福觀光夜市（叮叮棒壘球場前）等3處，有現場轉播球賽，還提供可樂免費暢飲。

讀體大3年級的劉軒荅是嘉義市民生國中畢業校友，他說，能在家鄉出戰意義不同，會全力...
讀體大3年級的劉軒荅是嘉義市民生國中畢業校友，他說，能在家鄉出戰意義不同，會全力以赴，拚出最佳成績。記者王慧瑛／攝影
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2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽...
2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽，被稱為「八國聯軍」，地主中華隊首場對上南韓，7日下午5點將上演「中韓大戰」。記者王慧瑛／攝影
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2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個隊伍參賽...
2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個隊伍參賽，被稱為「八國聯軍」，地主中華隊首場對上南韓，7日下午5點將上演「中韓大戰」。記者王慧瑛／攝影
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2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽...
2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽，被稱為「八國聯軍」，地主中華隊首場對上南韓，7日下午5點將上演「中韓大戰」。記者王慧瑛／攝影
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2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽...
2018世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，今年有8個國家參賽，被稱為「八國聯軍」，地主中華隊首場對上南韓，7日下午5點將上演「中韓大戰」。記者王慧瑛／攝影
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