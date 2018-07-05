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MLB／24歲生日快樂 大谷翔平回溫敲雙安

2018-07-05 08:01聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

天使「二刀流」大谷翔平從傷兵名單歸隊後，只用兩天找回打擊手感，今天面對水手之戰續扛第六棒，在日本時間已經來到7月5日、大谷的生日這天，4打數敲出2安打，包括1發二壘安打，天使終場以7：4擊敗水手。

此戰在美國時間7月4日進行，但當地媒體紛紛提到，此刻在日本已是7月5日，也就是大谷的生日；在年滿24歲這天，大谷前三打席都上壘，且兩度跑回分數，先是第1個打席因捕手妨礙打擊站上壘包，隨後瓦布維納（Luis Valbuena）補上二壘安打，奉送大谷跑回天使的第1分。

第2個打席則緊接著普荷斯（Albert Pujols）的二壘安打之後，大谷補上一壘安打，助天使取得一、三壘有人的大好機會，瓦布維納和卡洪（Kole Calhoun）的安打各自帶有1分打點，再度將大谷送回本壘，天使取得3：2，自此一路領先。大谷在第7局追加一支二壘安打，第9局則敲出二壘方向滾地球出局。

天使全場13支安打裡就有6支二壘安打，第2到第7局各出現一支，幾乎局局都有攻勢，助陣先發投手李察茲（Garrett Richards）以5.1局失3分（責失2分）拿下第5勝。

大谷在歸隊首戰4打數繳了白卷、吞下3K後，沒讓球迷等待太久，今天接連繳出復出後的第一支安打和第一支長打，宣告「打者大谷」已經做好準備。

天使水手

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