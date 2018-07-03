成棒／亞運中培打擊加溫仍敗 近2年NCAA對戰9敗

2018-07-03 16:18 中央社 台北3日綜合報導



亞運中華培訓隊三連敗。 擷圖自中華棒協粉絲團 分享 facebook 印尼雅加達亞運中華培訓隊赴美移地訓練，今天與NCAA明星隊最後一場交手，全場9安打擊加溫，攻勢不串連，以1比4吞下5連敗；中陪隊近2年與NCAA交手吞下9敗、一勝難求。

中華培訓隊今天比賽由左投王宗豪先發，首局1人出局後投出保送，但接著製造雙殺、沒有失分，2局王宗豪遇亂流，面對首名打者被敲出安打，接著投出保送，2人出局後再投出保送，滿壘時被敲出二壘打，一口氣失掉3分，王翔鷹接手止血，沒再失掉分數。

中華培訓隊打擊狀況漸入佳境，此次5場交流賽，前3戰單場安打數都不超過5支，昨天比賽單場敲出7安，今天單場也有9支安打，但攻勢沒有串連，得分效率不佳。

今天比賽前5局，中培隊敲出5安，第5局一度靠著3支安打串連攻占三壘，但缺臨門一腳，沒能拿下分數，6局林驛騰率先安打上壘，再選到保送、觸身球保送，楊振裕適時安打送回全隊唯一的1分；NCAA明星隊6局下半再添1分，中培隊追分不及、吞下敗仗。

中培隊過往與NCAA明星隊對戰的戰績勝少敗多，近5年對戰戰績5勝2和18敗，去年世大運中培隊與NCAA明星隊交流賽4連敗，今年亞運中培隊吞下5連敗、一勝難求。

亞運中培隊結束美國NCAA明星隊交流賽後，預計明天回台，7日再出發赴捷克、荷蘭移地訓練，24日回台，8月4日至12日赴日本東京與社會人隊打交流賽，23日出發赴印尼參加亞運。