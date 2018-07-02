日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

日本職棒2018年球季各隊即將打完一半的賽程，已經有兩支球隊更動守護神人選，而且比較令人意外的是，這兩隊都是隸屬於太平洋聯盟，正好是目前分居洋聯前兩名的隊伍。

西武獅隊打擊兇猛，不過投手戰力一直是隱憂，團隊打擊率0.275高居第一，團隊防禦率4.40則是最差，「打高投低」的狀況十分名顯。尤其是牛棚戰力一度讓西武教練團相當頭疼，勝利組的武隈祥太（防禦率：5.85）、平井克典（防禦率：5.18）、野田昇吾（防禦率：4.24）、增田達至（防禦率：4.91）防禦率都超過4，若不是攻擊夠力，能否有現在的戰績還很難說。尤其是過去兩年都有28次救援成功的原守護神增田達至，開季之初表現還算中規中矩，卻在進入交流戰之後連續5場都有失分，六月單月防禦率高達7.88，讓西武教練團再也無法忍受，將原擔任先發的洋投卡斯提歐（Fabio Castillo）拉到最後一道防線。

西武獅在牛棚投手普遍表現不佳的情況下，大膽將先發洋投卡斯提歐調為球隊終結者。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

29歲的卡斯提歐曾在2016年季中到韓國職棒KBO打球，先發拿下7勝，今年加入西武，在轉任救援之前先發12場拿下5勝4敗、防禦率4.20。動輒超過150公里速球以及一顆拿手的變速球為主要武器，是卡斯提歐被西武教練團相中為新守護神的主要原因。不過轉任之後他出賽4場有3場失分，距離安定感還需要努力。是否要等到增田達至將狀況恢復後讓他回到原本的位置，或是讓卡斯提歐就此固定在救援，能否在球季後半段找到一個真正值得信賴的守護神，攸關西武本季能否繼2008年之後再度奪下洋聯優勝。

無獨有偶，戰績緊追在西武之後的日本火腿隊也在交流戰期間做出變動，不過與西武略有不同的是，火腿並非原先的外籍守護神湯金（Michael Tonkin）出狀況，而是栗山英樹監督為了幫助主力先發有原航平重新復活的「再生方法」。有原航平雖然先發拿下4勝2敗，不過投球內容一直不理想，5月19日對樂天先發6局失5分，隔週對西武投5局失8分之後，栗山英樹決定做出重大調整。由於湯金本季第一年加盟就貢獻12次救援成功，把守最後一道關卡相當稱職，因此栗山英樹讓本季先發表現不穩的有原航平入替，而將湯金的定位往前到佈局投手，這個配置調整可說相當大膽。

雖然有原航平轉任守護神的第一戰，6月13日對阪神就拿下4年職棒生涯第一場救援成功，不過投1局就失掉2分，差一點搞砸比賽，轉任之後投4局失3分，顯見狀況仍不理想，已經在29日被登錄抹消，栗山英樹再改派21歲的石川直也擔綱守護神。

火腿想讓有原航平換到終結者位置後能改變一下手氣，但結果還是很不理想，在釀成大禍前趕緊再換人。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

栗山英樹曾經在2016年球季，將表現不佳的守護神增井浩俊拉到先發，再讓洋投馬丁（Chris Martin）入替，收到非常好的效果。增井浩俊最後拿下難得的單季10勝10救援成功（日職繼2000年小林雅英之後），也是火腿隊演出大逆轉，從軟銀手中搶下優勝的功臣人物，栗山這個調度被譽為一大傑作。這一次有原航平從先發轉任守護神，與當時增井浩俊的狀況相反，效果如何，備受矚目。

除了西武、火腿兩隊之外，中央聯盟的田島慎二（中日）、卡米聶洛（巨人；Arquímedes Caminero）也都有守成不力的問題，被替換只是時間的問題，對這兩支球隊的教練團來說同樣是相當嚴酷的考驗。