親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網

苗栗以南10縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

世足／延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

2018-07-02 07:00Hiyan

日本職棒2018年球季各隊即將打完一半的賽程，已經有兩支球隊更動守護神人選，而且比較令人意外的是，這兩隊都是隸屬於太平洋聯盟，正好是目前分居洋聯前兩名的隊伍。

西武獅隊打擊兇猛，不過投手戰力一直是隱憂，團隊打擊率0.275高居第一，團隊防禦率4.40則是最差，「打高投低」的狀況十分名顯。尤其是牛棚戰力一度讓西武教練團相當頭疼，勝利組的武隈祥太（防禦率：5.85）、平井克典（防禦率：5.18）、野田昇吾（防禦率：4.24）、增田達至（防禦率：4.91）防禦率都超過4，若不是攻擊夠力，能否有現在的戰績還很難說。尤其是過去兩年都有28次救援成功的原守護神增田達至，開季之初表現還算中規中矩，卻在進入交流戰之後連續5場都有失分，六月單月防禦率高達7.88，讓西武教練團再也無法忍受，將原擔任先發的洋投卡斯提歐（Fabio Castillo）拉到最後一道防線。

西武獅在牛棚投手普遍表現不佳的情況下，大膽將先發洋投卡斯提歐調為球隊終結者。 擷...
西武獅在牛棚投手普遍表現不佳的情況下，大膽將先發洋投卡斯提歐調為球隊終結者。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
分享

29歲的卡斯提歐曾在2016年季中到韓國職棒KBO打球，先發拿下7勝，今年加入西武，在轉任救援之前先發12場拿下5勝4敗、防禦率4.20。動輒超過150公里速球以及一顆拿手的變速球為主要武器，是卡斯提歐被西武教練團相中為新守護神的主要原因。不過轉任之後他出賽4場有3場失分，距離安定感還需要努力。是否要等到增田達至將狀況恢復後讓他回到原本的位置，或是讓卡斯提歐就此固定在救援，能否在球季後半段找到一個真正值得信賴的守護神，攸關西武本季能否繼2008年之後再度奪下洋聯優勝。

無獨有偶，戰績緊追在西武之後的日本火腿隊也在交流戰期間做出變動，不過與西武略有不同的是，火腿並非原先的外籍守護神湯金（Michael Tonkin）出狀況，而是栗山英樹監督為了幫助主力先發有原航平重新復活的「再生方法」。有原航平雖然先發拿下4勝2敗，不過投球內容一直不理想，5月19日對樂天先發6局失5分，隔週對西武投5局失8分之後，栗山英樹決定做出重大調整。由於湯金本季第一年加盟就貢獻12次救援成功，把守最後一道關卡相當稱職，因此栗山英樹讓本季先發表現不穩的有原航平入替，而將湯金的定位往前到佈局投手，這個配置調整可說相當大膽。

雖然有原航平轉任守護神的第一戰，6月13日對阪神就拿下4年職棒生涯第一場救援成功，不過投1局就失掉2分，差一點搞砸比賽，轉任之後投4局失3分，顯見狀況仍不理想，已經在29日被登錄抹消，栗山英樹再改派21歲的石川直也擔綱守護神。

火腿想讓有原航平換到終結者位置後能改變一下手氣，但結果還是很不理想，在釀成大禍前...
火腿想讓有原航平換到終結者位置後能改變一下手氣，但結果還是很不理想，在釀成大禍前趕緊再換人。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
分享

栗山英樹曾經在2016年球季，將表現不佳的守護神增井浩俊拉到先發，再讓洋投馬丁（Chris Martin）入替，收到非常好的效果。增井浩俊最後拿下難得的單季10勝10救援成功（日職繼2000年小林雅英之後），也是火腿隊演出大逆轉，從軟銀手中搶下優勝的功臣人物，栗山這個調度被譽為一大傑作。這一次有原航平從先發轉任守護神，與當時增井浩俊的狀況相反，效果如何，備受矚目。

除了西武、火腿兩隊之外，中央聯盟的田島慎二（中日）、卡米聶洛（巨人；Arquímedes Caminero）也都有守成不力的問題，被替換只是時間的問題，對這兩支球隊的教練團來說同樣是相當嚴酷的考驗。

西武日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

相關新聞

中職選秀／強投、快腿兩黑馬 可望飆進首輪

2018-07-02 00:10

中職／6月投打MVP 伍鐸、蘇智傑獲獎

2018-07-01 18:43

日職／宋家豪挨轟再見全壘打 吞下生涯首敗

2018-07-01 16:19

日職／陽岱鋼4支1 巨人新洋投楊曼收拾中日

2018-07-01 15:59

中職／選秀小年分析 高中生可望至少10人獲指名

2018-07-01 15:26

成棒／亞運中培隊打擊熄火吞15K 赴美交流賽3連敗

2018-07-01 13:48

世界次青少棒賽亞太區／新明小將10:0輕取地主菲律賓

2018-07-01 13:10

中職／悍將、兄弟表現有起色 下半季不容小覷

2018-06-27 07:00

日職／大失敗的第一指名 田中正義讓5隊看走眼

2018-06-26 07:00

日職／新洋投三天王 加盟首年問鼎個人獎

2018-06-25 07:00

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特將續留勇士 傳降薪簽「1＋1」合約

2018-07-01 12:26

大馬羽賽／首局5分逆轉 戴資穎擊敗何冰嬌連霸

2018-07-01 14:49

世足賽／烏拉圭功臣受傷 C羅攙扶離場全場感動

2018-07-01 11:11

NBA／2018年自由市場 球員簽約動態一覽

2018-07-01 16:04

NBA／沒搶到喬治 傳湖人有意簽卡珍斯

2018-07-01 16:56

NBA／4年1.6億美元 保羅同意續留火箭

2018-07-01 15:07

NBA／喬治動向受矚目 傳將續留雷霆

2018-07-01 12:20

NBA／獨行俠補強禁區 喬丹承諾一年合約加盟

2018-07-01 15:08

俄羅斯PK大戰守住兩球 4:3爆冷淘汰西班牙晉8強

2018-07-02 00:44

NBA／火箭洛城會面卡佩拉 商討續約協議

2018-07-01 18:03

NBA／喬治不走了 4年1.37億美元續留雷霆

2018-07-01 15:17

NBA／四年5000萬美元 金塊傳續簽巴頓

2018-07-01 12:25

世男籃資格賽／胡瓏貿彭俊諺上 拚守住日本雙塔

2018-07-01 20:43

NBA／新球季薪資上限公布 詹姆斯動向受關注

2018-07-01 13:28

MLB／塞爾飆11K 紅襪打線爆發11:0大勝洋基

2018-07-01 13:07

MLB／比大谷還威 紅人牛棚敲滿貫砲連3打席開轟

2018-07-01 13:44

溫網／費德勒第20度參加溫網 締造驚人紀錄

2018-07-01 14:06

世足賽／姆巴佩梅開二度 法教頭：下一個羅納度

2018-07-01 09:14

中職／選秀小年分析 高中生可望至少10人獲指名

2018-07-01 15:26

日職／宋家豪挨轟再見全壘打 吞下生涯首敗

2018-07-01 16:19

詹姆斯到湖人組超人特攻隊 才是最完美組合

2018-07-02 07:00

日職／陽岱鋼4支1 巨人新洋投楊曼收拾中日

2018-07-01 15:59

PGA／速貸全國高球賽 伍茲先盛後衰潘政琮暫第7

2018-07-01 15:29

成棒／亞運中培隊打擊熄火吞15K 赴美交流賽3連敗

2018-07-01 13:48

NBA／總冠軍賽MVP杜蘭特 傳將續披勇士戰袍

2018-07-01 15:19

溫網／墨瑞因傷退賽 台灣莊吉生遞補

2018-07-02 03:59

天使冒險讓大谷帶傷打擊 無疑自入鋼鐵墳墓

2018-07-02 07:00

MiLB／張育成再見轟率隊勝 黃暐傑後援無失分

2018-07-01 13:26

大馬羽賽／戴資穎2連霸 今年第4冠

2018-07-01 23:38

中職選秀／強投、快腿兩黑馬 可望飆進首輪

2018-07-02 00:10

溫網／錦織圭心繫足球 打兩局就想日本戰況

2018-07-01 13:09

中職／6月投打MVP 伍鐸、蘇智傑獲獎

2018-07-01 18:43

日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

2018-07-02 07:00

世界次青少棒賽亞太區／新明小將10:0輕取地主菲律賓

2018-07-01 13:10

世男籃資格賽／中華今射日 搶最後一張晉級門票

2018-07-01 23:38

MLB／今日戰績表 紅襪完封大勝洋基搶回美東龍頭

2018-07-01 13:09

三對三籃球／預賽最終站落幕 24支隊伍決戰香堤廣場

2018-07-01 21:55

佛光盃／18支隊伍參賽 2米長人17名

2018-07-01 23:30

為Tiki-taka打法敲響喪鐘 俄門將PK神撲續寫地主傳奇

2018-07-02 04:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top