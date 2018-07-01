世男籃資格賽／胡瓏貿彭俊諺上 全力對抗日長人

2018-07-01 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華隊今晚在和平籃球館進行最後備戰。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 世界盃男籃亞洲區資格賽第一輪，中華隊將在明晚7點在和平籃球館與日本隊爭奪最後一張晉級門票，中華隊前一場對日本在客場以1分險勝，不過這次日本加入了八村塁和費澤克斯（Nick Fazekas）兩大長人，中華隊勢必面臨更大的挑戰，總教練周俊三表示，已經對此有做研究，「要將兩人逼出進攻圈。」

上一戰對上菲律賓隊，中華隊以22分慘敗，周俊三也在賽後指出落敗原因，在於禁區失守及失誤過多，「前一場比賽失誤過多，球隊除了看影片討論外，也針對這幾個細節做修整，協防、籃板、身體碰撞都要加強。處理球太急、要球的人空間、布陣沒利用到，節奏不是很理想，轉換防守中間又空掉讓對手得分。」

這次日本隊加入了兩大長人，中華隊勢必將面臨更大的挑戰，周俊三表示，有看過他們的影片，也有針對他們做研究，「要面對八村他們，光靠個人防守是不夠的。他們的機動性高，一定要將他們逼出進攻圈，而我們自己的進攻穩定性也要提升。」

針對上一場比賽為何沒將胡瓏貿放進12人名單，周俊三指出是因為胡瓏貿椎間盤有傷勢，前一周甚至都感覺麻麻的，因此做出此調度，對此胡瓏貿表示，椎間盤的舊傷問題一直存在，就算手術也不會完全好，「現在我認為我的狀況是能上場的，對上日本隊之戰如果有入選，大家場上看就知道了。」

今天中華隊在和平籃球館做最後備戰，最終12人名單也在練球後公布，名單也與菲律賓之役稍作調整，蘇翊傑、蔣淯安遭捨棄，加入彭俊諺和胡瓏貿兩人，12人名單分別為陳盈駿、彭俊諺、胡瓏貿、楊敬敏、周儀翔、劉錚、呂政儒、簡浩、周柏臣、陳冠全、曾文鼎和戴維斯。