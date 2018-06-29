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棒球／棒協理事長交接 辜仲諒正式上任

2018-06-29 17:44聯合報 記者婁靖平╱即時報導

在體育署副署長王水文（中）見證下，廖正井（左）將棒協理事長交棒給辜仲諒。圖／中華...
在體育署副署長王水文（中）見證下，廖正井（左）將棒協理事長交棒給辜仲諒。圖／中華棒球協會提供
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中華棒球協會今天舉行理事長交接典禮，辜仲諒正式接下中華棒協理事長，他表示，如何凝聚各方共識，組成2020年東京奧運國家代表隊，是棒協的優先要務，未來棒協將厚植基層棒球實力，向下扎根，並與日本、美國、古巴等棒球強國積極交流合作，提升台灣棒球水準和環境。

辜仲諒很感謝各界先進對台灣棒球發展的努力，他期待與社會各界一起攜手，團結從基層到職業的各級棒球力量，讓台灣棒球更上一層樓。

「世界全壘打王」王貞治特別錄製祝賀影片，期待在辜仲諒的領導下，台灣棒球能再向上提升，並樂見台、日棒球交流更加頻繁。

2018年雅加達亞洲運動會即將到來，在辜仲諒居中協調下，中華棒協短時間內與中華職棒、四支球團及職棒球員工會密集協商，確立國家代表隊名單，辜仲諒期許這支國家隊在亞運打出好成績，而這也是棒協、中職踏出合作的第一步。

辜仲諒指出，為了台灣的榮譽，在亞運之後，棒協將重啟與中職的溝通協調機制，希望以逐項討論的方式來建立共識，尤其是2020年東京奧運、2021年經典賽資格賽，如何凝聚各方共識，產生國家代表隊的陣容，將是優先討論的議題。

辜仲諒強調，棒協是台灣基層棒球運動的重要推動者，厚植基層棒球實力，改善基層棒球發展空間，為台灣棒球打造更健全、乾淨的環境是棒協的使命與責任，未來，棒協將持續在國際賽事及相關活動扮演積極的角色，在各方協助、努力之下，將讓台灣棒球走得更遠、飛得更高。

棒協中職
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