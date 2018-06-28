中職／轉守內野就上手 高國麟都靠勤做筆記

2018-06-28 18:23 中央社 新北28日電



中華職棒富邦悍將高國麟。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒富邦悍將高國麟進入職棒後，守備位置大搬風，從外野改守內野，他除了下定決心節食減重外，也養成每場比賽後勤做筆記、畫圖的習慣，讓自己迅速熟悉內野守備。

高國麟在家中4兄弟中排行老么，是高國輝、羅國華、羅國龍的弟弟，他從小看著哥哥打棒球，並跟著一起玩，再踏上棒球路，他自爆：「剛開始都會被他們排擠，只能追著他們跑。」

過去曾是投手的高國麟，因表現不錯，國中時期曾經有旅外機會，他透露，曾有美國職棒紅人、水手隊球探找他到美國測試，但父母、哥哥覺得年紀太小、也捨不得，後來也因高中時手部受傷，而錯過旅外機會。

儘管失去追隨高國輝的腳步、踏上旅美這條路的機會，但高國麟反而看得很開，也對近況感到滿意，他提到：「很多時候都是結果的問題，如果當初真的有機會出去，我的棒球路可能會更短或更長也說不定。」

從最初的投手到後來高中手部受傷後，轉任外野手，高國麟2015年加入義大犀牛，也成為兄弟中最後一位踏上職棒的人，但與擁有明星光環的高國輝同隊，也難免被拿來做比較。

面對外界的壓力，高國麟秉持著持續學習、突破自我，試著讓自己不要想太多，但他也不諱言不喜歡被稱為是「誰誰誰的弟弟」，畢竟打棒球後，希望自己的好表現能讓外界留下印象。

加入職棒後，高國麟從原先守外野，改移防游擊，身材高壯的他，為了能在內野移動速度更快，因此拚命減重，他說：「除了早上吃比較多外，比賽幾乎沒什麼在吃，晚上就吃芭樂。」

除了外在下功夫，為了更快熟悉游擊守備，高國麟在每一場比賽後勤做筆記、畫圖，熟記在不同出局數、壘上有人情況下，內野轉傳、跑位配合方式，希望有助於未來守備，同時透過參加亞洲冬季棒球聯盟磨練，不但可與日職潛力新秀交手，還進一步建立在游擊守備信心。

從游擊到現在同時兼練一、三壘守備，高國麟依舊能繳出穩定打擊成績，今年上半季出賽35場，敲出4轟，打擊率2成84，5月下旬一度連續5場安打，但卻因腳拉傷而下二軍，影響表現，也讓他直呼可惜，浪費10天沒辦法比賽。

今年高國輝陷入低潮，上半季打擊率僅剩2成06，高國麟也與哥哥互相鼓勵、探討原因，希望兩人下半季有好表現，共同為總冠軍目標打拚。

一路走來，高國麟除了感謝富邦悍將教練團指導外，還特別提到剛進來什麼都不懂、跑位錯誤，曾被首席教練劉榮華罵很慘，但他現在反而對劉教練充滿感激，「若沒有他讓我快速成長，我現在也沒有辦法那麼快來到這個位置、還可以在一軍比賽」。