中職／選秀會名單揭曉 李振昌高中投捕成熱門人選

2018-06-25 20:57 中央社 台北25日電



李振昌。 報系資料照 分享 facebook 中華職棒今天公布2018年度新人選秀會名單，共有88人投入選秀，選秀會將於7月2日登場，旅美好手李振昌、陳品學及平鎮投補搭擋古林睿煬、戴培峰，都可望成為首輪熱門人選。

中華職棒2018年度新人選拔會今天報名截止，加上測試會獲推薦33名選手，共有88位選手投入今年選秀，包括投手39名、捕手10名、內野手22名、外野手17名。

其中，不乏擁有世界大學棒球錦標賽培訓隊以及中華培訓隊資歷的選手，包含2016年U23世界盃國手廖乙忠、賴智垣、高宇杰；2017世大運國手吳俊杰、陳麒源、王正棠以及同為U23世界盃國手的張皓緯、施冠宇等人。

具旅外資歷者共4人，包括通過測試會的林驛騰、旅美好手李振昌和陳品學以及效力日本獨立聯盟的張竣龍。

今年還有23名高中應屆畢業生參加選秀，例如穀保王牌投手李承風、平鎮高中王牌投手古林睿煬及捕手戴培峰、擁有優秀阻殺絕技的興大附農李丞齡、興大附農張偉聖則是來自台東張家班、台東體中胡冠俞是位投打二刀流的好手，高苑工商蕭憶銘則想超越學長廖健富，都是受到關注的年輕新戰力。

31歲的李振昌在結束旅外生涯後，這次回台參加選秀，與陳品學、來自平鎮高中的投手古林睿煬及捕手戴培峰，預期都將是今年選秀第一輪指名的熱門人選。

去年高中生捕手廖健富首輪被Lamigo桃猿選中，成為首位高中生選秀狀元，今年即站穩球隊先發，目前暫居安打、打擊率、打點3冠王，今年富邦悍將握有狀元籤，高中生能否再搶下狀元，值得關注。

中職選秀會策略 4隊近期商討

中職選秀會名單今天揭曉，各隊明天起將密集開會討論，握有狀元籤富邦悍將將如何補強，總教練葉君璋表示，先發、牛棚投手以及捕手等位置，球隊都有需要，還待與公司討論。

中華職棒今天公布2018年度新人選秀會名單，共有88人投入選秀，選秀會將於7月2日登場，旅美好手李振昌、陳品學及平鎮高中投補搭擋古林睿煬、戴培峰，都可望成為首輪熱門人選。

握有狀元籤的富邦悍將如何抉擇，將牽動其他3隊布局，在富邦悍將之後，選秀順位依序為統一獅、中信兄弟和Lamigo桃猿隊。

葉君璋表示，公司設有球探部門，由於今天才公布名單，目前還未針對選秀名單正式開會。

至於富邦悍將有意補強先發、牛棚投手或捕手，葉君璋強調：「這幾個部分我們都有需要，要與公司、球探開會討論才會決定。」

統一獅領隊蘇泰安表示，先前有請球探密切注意各球員特質，並針對選秀名單進行優、劣勢分析，27日會與教練團召開選秀會的會前會。

中信兄弟領隊劉志威指出，待總教練史耐德回台後，預計28日起與教練團、球探密集召開會議，屆時才會有明確方向。

桃猿隊總教練洪一中表示，由於先前忙完上半季後，球隊開始休假，明天練完球後，會與球探開會討論，但他也說：「我們也不必太早開會，因為我們也沒什麼選擇。」