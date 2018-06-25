日職／松坂大輔重返明星賽 柳田悠岐是人氣王

2018-06-25 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



松坂大輔。 擷圖自中日龍隊推特 分享 facebook 「平成怪物」松坂大輔暌違12年，確定重返日本職棒明星賽，而且將以中央聯盟先發投手的身分出賽，對決前東家西武隊菊池雄星。

松坂過去效力西武時，曾在1999到2001年、03到06年入選明星賽，今年改披中日隊球衣，目前出賽7場有4場優質先發，戰績3勝3敗、防禦率2.41。

日職官方今天公布明星賽球迷票選結果，松坂獲得39萬4704票，在央聯先發投手排名第1，領先排名第2的巨人隊王牌投手菅野智之超過15萬票。

軟銀隊看板球星柳田悠岐人氣超高，一共拿下61萬9150票，成為今年明星賽人氣王；央聯得票數最高是橫濱隊「守護神」山崎康晃，獲得47萬6185票，目前15場救援成功在央聯並列第3。

日職明星賽7月13日在大阪巨蛋進行首戰，隔天移師熊本藤崎台球場進行第2戰，兩聯盟各守位票數最高的球員如下：

央聯先發投手松坂（中日）、中繼投手上原浩治（巨人）、救援投手山崎（橫濱）、捕手小林誠司（巨人）、一壘手岡本和真（巨人）、二壘手山田哲人（養樂多）、三壘手宮崎敏郎（橫濱）、游擊手坂本勇人（巨人）、外野手筒香嘉智（橫濱）、青木宣親（養樂多）、鈴木誠也（廣島）。

洋聯先發投手菊池（西武）、中繼投手宮西尚生（日本火腿）、救援投手增井浩俊（歐力士）、捕手森友哉（西武）、一壘手山川穗高（西武）、二壘手淺村榮斗（西武）、三壘手松田宣浩（軟銀）、游擊手源田壯亮（西武）、外野手柳田（軟銀）、秋山翔吾（西武）、吉田正尚（歐力士）。