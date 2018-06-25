日職／新洋投三天王 加盟首年問鼎個人獎

2018日本職棒兩聯盟交流戰在上週告一段落之後，於22日重新展開各自的聯盟例行賽。到目前為止，兩聯盟都有亮眼的新洋投出現，甚至有機會在加盟日職第一年就成為投手個人獎得主。

首先是歐力士隊洋投亞伯斯（Andrew Albers），他在6月12日交流戰對廣島先發7局只失1分拿下勝投，並幫助歐力士中止對戰廣島的9連敗，並取得個人6連勝、本季第8勝。亞伯斯本季戰績8勝1敗、防禦率2.49，高居投手排行榜第五傑，先發11場有8場優質先發，是歐力士陣中表現最穩定的先發投手。他的球速雖然不頂快，直球均速約140公里出頭，不過擁有極佳的控球能力，K/BB值5.89在投手排行榜中僅次於岸孝之的7.10。

32歲的亞伯斯曾代表加拿大打過2013、2017兩屆WBC經典賽，他在大聯盟通算7勝6敗、防禦率4.10，2014年曾經在韓國職棒韓火鷹隊效力過1年，戰績6勝13敗、防禦率5.89，表現並不好，相隔4年再戰亞洲職棒有脫胎換骨的演出。

另外歐力士去年底另外還在選秀會上成功第一指名社會人第一左腕田嶋大樹，也已經獲得6勝，本季先發左投戰力的補強大豐收。

2015年曾在洛杉磯道奇隊先發21場、獲得6勝的千葉羅德隊波辛格（Mike Bolsinger）更猛，最近創造一波8連勝。他在3月31日首戰對樂天取勝之後，四月份沒有任何勝投入帳，進入五月之後才加緊趕進度，最近的8場先發全數獲得勝投，累積戰績9勝1敗、防禦率2.29，在達到規定投球局數之後也已經躋身投手排行榜第三名。

波辛格在大聯盟4季僅繳出8勝19敗、防禦率4.92的成績，但本季轉戰日職之後，至今已拿下9勝1敗！ 歐新社資料照片 分享 facebook

美國籍的波辛格在大聯盟通算8勝19敗、防禦率4.92，單季最高是2015年在道奇隊的6勝。今年羅德以不到1億日幣（9,000萬日幣）就網羅到他可說是成功補強。由於羅德自從2015年的史坦利基（Jason Standridge）之後，過去兩年都沒有10勝以上的洋投，去年也沒有投手勝投達到兩位數，反而有涌井秀章、石川步、唐川佑己等3名投手吞了兩位數敗投。因此本季波辛格加盟，加上石川步（8勝3敗、防禦率2.28）演出復活，兩人肩並肩已經合力拿下17勝，幫助接任監督的井口資仁重建千葉羅德。

中央聯盟的中日龍隊補強新洋投也有收穫，古巴出身的左投（Onelki García）已經拿下8勝2敗，勝投數居第二，防禦率2.42僅次於菅野智之，暫居中央聯盟第二。賈西亞與新洋砲阿夢提（Zoilo Almonte）相同，年薪都也只有5,000萬日幣，阿夢提以0.322打擊率高居打擊排行榜第六名，中日龍隊今年在新洋將方面的補強可說投資效益相當高。

另外，日本火腿隊今年補強新洋投也收穫不錯，先發的馬丁尼茲（Nick Martinez）年薪2億日幣，是2018年日職最高薪的新洋投，他的表現一如季前各方的高評價，投出7勝4敗、防禦率2.98；守護神湯金（Michael Tonkin）3勝1敗12次救援成功、防禦率1.93，暫居救援排行榜第四。在養樂多擔綱中季的卡萊西堤（Matt Carasiti），出賽18場中繼拿下4勝，是養樂多能夠在交流戰異軍突起的關鍵之一。