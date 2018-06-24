親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

英首相梅伊向威廉王子行屈膝禮 姿勢怪異

日職／對養樂多3戰14支0 陽岱鋼打率掉到2成58

2018-06-24 16:37聯合報 記者藍宗標╱即時報導

陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特。
陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特。
分享
旅日好手陽岱鋼今天對養樂多隊連5打數掛零，巨人隊打線全場只有7支安打，終場2：3落敗，本季戰績32勝1和34敗，無法回到5成勝率。

巨人在東京巨蛋主場對養樂多3連戰，搶下前兩勝後吞敗，陽岱鋼這3戰一共14個打數，不但沒有安打紀錄，還吞下3次三振，打擊率從系列賽前的3成04掉到2成58。

養樂多、巨人今天打完前6局0：0，養樂多7局上靠4支安打攻下3分，成為致勝關鍵，開路先鋒西浦直亨在滿壘的情況下，揮出3分打點二壘打，讓球隊逃過3連戰遭橫掃的命運。

巨人打完前8局只有4支安打，9局下最後攻勢靠龜井善行、阿部慎之助、宇佐見真吾安打扳回兩分，陽岱鋼在兩出局、一壘有人時，揮出三壘方向滾地球遭刺殺，養樂多1分險勝。

中央聯盟6隊除了排名第1的廣島隊，其餘勝率都未達5成，太平洋聯盟剛好相反，除了排名墊底的樂天隊，前5名勝率都達5成。

養樂多巨人

相關新聞

日職／解決火腿中心棒次 宋家豪生涯首勝到手

2018-06-24 16:01

中職／鄭鎧文再見滿貫砲 獅咬悍將

2018-06-24 00:35

中職／鄭鎧文再見滿貫砲 獅隊延長賽勝悍將隊

2018-06-23 21:53

韓職／王維中再遭韓火鷹襲擊 苦吞本季第5敗

2018-06-23 19:27

棒球／王政浩展速度優勢 亞運可能改先發

2018-06-23 18:54

韓職／第七局續投就出事 王維中敗投資格退場

2018-06-23 18:47

日職／陽岱鋼4打數無安 連兩戰熄火

2018-06-23 16:51

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／代表籃網出征夏季聯賽 渡邊雄太盼圓夢

2018-06-23 18:50

NBA／大學得分前三強者 2人加入勇士夏聯隊伍

2018-06-24 12:10

MLB／林子偉返大聯盟紅襪首棒 吞2K打擊交白卷

2018-06-24 10:16

NBA／席佛評勇士獨霸： 過去也說喬丹公牛有害

2018-06-24 11:27

韓職／第七局續投就出事 王維中敗投資格退場

2018-06-23 18:47

NBA／ESPY公佈入圍名單 聯盟各路好手群星閃耀

2018-06-24 11:28

NBA／溫馨情節轉瞬變調 菜鳥選秀日人生如戲

2018-06-23 18:00

NBA／佛爾茲出手姿勢變形 訓練師：是投籃失憶症

2018-06-24 14:19

NBA／湖人非詹皇洛城首選 米勒：追隨布萊恩不易

2018-06-24 13:30

MLB／林子偉打擊回溫 本季第2度登上大聯盟

2018-06-24 03:34

NBA／麥爾斯買籤交易未果 敵隊總管：別接他電話

2018-06-24 14:16

MLB／升回紅襪首棒 林子偉未敲安吞2K還失誤

2018-06-24 10:34

NBA／化噓聲為進步動力 波爾辛吉斯勉自家菜鳥

2018-06-24 11:28

哈雷網賽／草地無人擋 費德勒闖決賽

2018-06-23 22:24

MLB／陳偉殷、王維中 這天是在比慘的…

2018-06-24 00:35

韓職／王維中再遭韓火鷹襲擊 苦吞本季第5敗

2018-06-23 19:27

NBA／湖人選秀 3人都是「外籍兵團」

2018-06-24 14:08

NBA／2球員剛認識1小時 就被快艇一起選走

2018-06-24 14:07

中職／鄭鎧文再見滿貫砲 獅隊延長賽勝悍將隊

2018-06-23 21:53

棒球／王政浩展速度優勢 亞運可能改先發

2018-06-23 18:54

NBA／格林投注心力助選秀 總管：這是領袖作為

2018-06-24 16:35

籃球／中華隊辦誓師大會 7球星現身吸粉

2018-06-23 17:59

MiLB／江少慶3A出賽3連勝 胡智為連2場出賽挨轟

2018-06-24 12:38

日職／陽岱鋼4打數無安 連兩戰熄火

2018-06-23 16:51

日職／解決火腿中心棒次 宋家豪生涯首勝到手

2018-06-24 16:01

MLB／今日戰績表 印地安人打虎拉出6連勝

2018-06-24 12:18

中職／鄭鎧文再見滿貫砲 獅咬悍將

2018-06-24 00:35

世界沙灘排球巡迴賽 台灣女將止步8強

2018-06-23 17:30

賽車／兒子打滑起火 父親入場救子遭處分

2018-06-24 09:05

馬英九搭世足熱 勉小朋友效法C羅不怕失敗

2018-06-24 12:57

自由車／上凸台領獎不是前3名 這場賽事「天下第一怪」

2018-06-24 16:24

自由車／義大利東雙海第4站 馮俊凱漸入佳境

2018-06-24 13:03

日職／對養樂多3戰14支0 陽岱鋼打率掉到2成58

2018-06-24 16:37

女壘／中華隊25日赴美移訓 18場比賽探大陸實力

2018-06-24 16:33

世足賽／南韓單場24次犯規 墨西哥教頭不爽

2018-06-24 09:50

墨西哥心理戰奏效 南韓「粗魯」背水一戰

2018-06-24 01:35

世足賽／比利時恐怖輾壓 北非3隊0勝慘烈出局

2018-06-23 23:42

世足賽／德國絕處逢生 小組出線機會大增

2018-06-24 05:09

補時絕殺逆轉秀狂演 小組賽已高潮不斷

2018-06-24 10:37

世界盃顯影：德國的忘形 挑釁瑞典教練團風波

2018-06-24 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top