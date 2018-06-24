日職／對養樂多3戰14支0 陽岱鋼打率掉到2成58

2018-06-24 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特。 分享 facebook 旅日好手陽岱鋼今天對養樂多隊連5打數掛零，巨人隊打線全場只有7支安打，終場2：3落敗，本季戰績32勝1和34敗，無法回到5成勝率。

巨人在東京巨蛋主場對養樂多3連戰，搶下前兩勝後吞敗，陽岱鋼這3戰一共14個打數，不但沒有安打紀錄，還吞下3次三振，打擊率從系列賽前的3成04掉到2成58。

養樂多、巨人今天打完前6局0：0，養樂多7局上靠4支安打攻下3分，成為致勝關鍵，開路先鋒西浦直亨在滿壘的情況下，揮出3分打點二壘打，讓球隊逃過3連戰遭橫掃的命運。

巨人打完前8局只有4支安打，9局下最後攻勢靠龜井善行、阿部慎之助、宇佐見真吾安打扳回兩分，陽岱鋼在兩出局、一壘有人時，揮出三壘方向滾地球遭刺殺，養樂多1分險勝。

中央聯盟6隊除了排名第1的廣島隊，其餘勝率都未達5成，太平洋聯盟剛好相反，除了排名墊底的樂天隊，前5名勝率都達5成。