中職／鄭鎧文再見滿貫砲 獅隊延長賽勝悍將隊

2018-06-23 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



獅隊鄭鎧文在延長賽10局下擊出再見滿貫砲 聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒今晚在高雄澄清湖棒球場進行補賽，獅隊鄭鎧文在延長賽10局下擊出再見滿貫砲，率隊12：9擊敗富邦悍將隊。

今晚比賽前7局，兩隊互有往來，8局上打完，悍將隊5：3領先。

8局下獅隊高國慶、鄭鎧文安打、陳重羽獲保送攻占滿壘，之後再以陳傑憲二壘打、暴投及吳桀睿全壘打追分，狂追5分超前比數。

9局上悍將隊把握機會反撲，李宗賢、范國宸相繼敲安，先靠暴投追回1分，張瑞麟再補上全壘打扳平比數，這也是他個人職棒生涯首轟。

10局上，于孟馗擊出安打、申皓瑋獲四壞球保送，吳宗峻突襲短打，獅隊捕手郭峻偉選擇傳三壘，裁判第一時間判出局，悍將隊提出電視輔助，改判安全上壘，悍將隊攻占滿壘，隨後范國宸擊出高飛犧牲打，送進1分。

10局下，悍將隊救援投手郭泓志連投3次四壞球保送，接著再被鄭鎧文擊出全壘打，一棒結束比賽。

獅隊投手林子崴，去年4月20日後因傷未在一軍出賽，6月16日登錄一軍，今晚重回投手丘，投0.2局，未被擊出安打、投出兩次三振，但有1分非責失分，最快球速143公里。

獅隊蘇智傑單場3安、3分打點，6局下敲出兩分砲，也是個人本季第15轟，在排行榜落後中信兄弟隊張志豪1支、暫居第2；悍將隊高國輝今晚也歸隊出賽，4打數擊出1支安打、被三振1次。