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韓職／第七局續投就出事 王維中敗投資格退場

2018-06-23 18:47聯合新聞網 綜合報導

王維中先發戰韓火鷹。 截圖自NC恐龍粉絲團
王維中先發戰韓火鷹。 截圖自NC恐龍粉絲團
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第七局

第七局王維中續投，體能似乎到臨界點，只解決1人次，接著安打、保送加上隊友失誤再丟2分，此時用球數也來到117球，教練團才決定換投，留下兩人在壘局面，且是敗投資格退場，但接手的後援投手還是罩不住，一舉被夯出三分砲，其中有2分算在王維中身上，讓他的防禦率上升至3.74，這局結束恐龍也以1：7大幅落後。

第六局

王維中再1出局後被擊出安打，接著控球不穩投出暴投保送，2出局後形成一、二壘有人局面；教練緊急喊暫停但未換投，他回穩讓打者擊成飛球出局解決危機，6局只丟2分完成優質先發，用球數已達98球。

第五局

隊友在前半局攻下一分，王維中下半局演出本場第2次三上三下回報，NC恐龍仍以1：2落後韓火鷹。

第四局

王維中這局再丟1分，原因是挨了韓火應洋砲一發陽春砲。

第三局

王維中這局遇到亂流，雖然對首棒打者就送出三振，但接下來韓火鶯利用2支安打加上夾一次盜壘先馳得點，以1：0領先NC恐龍。

第二局

王維中很快地只用8球就完成三上三下，同時今日第一K也出爐，苦主是第五棒的棒李性烈。

第一局

王維中第一球就被李容圭敲安，但下一棒很捧場敲出雙殺打，接著讓第三棒打出內野滾地出局，形成變相三上三下。

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