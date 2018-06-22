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棒球／林加祐開轟猛打賞 培訓隊與巨人三軍握手言和

2018-06-22 23:02聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

亞運中華成棒培訓隊今天在天母棒球場對戰日職讀賣巨人三軍，前7局打完還以0：4落後，8局下靠林加祐開轟追成1分差，9局下林瀚敲追平二壘打，雙方9局打完以4：4握手言和。

中華培訓隊此戰推吳昇峰先發，主投3.1局失3分，王翔鷹接手中繼2.1局沒有失分，鄭智鴻接著在7局上被敲三壘打，之後因高飛犧牲打失分，7局打完培訓隊0：4落後。

而面對巨人三軍前兩名左投橋本篤郎、高木京介，培訓隊前6局沒攻進分數，7局下巨人推旅日投手廖任磊登板，讓培訓隊靠保送和失誤攻占一、二壘，但他接著連飆2K化解危機。

培訓隊直到8局下才展開反攻，戴如量、楊振裕連敲2安並靠失誤攻下第1分，之後林加祐轟出左外野2分砲，單局進帳3分，9局下林瀚敲適時二壘打送回追平分，但最終培訓隊留下二、三壘殘壘沒得分，平手收場。 

全隊攻勢在前6局受對方左投壓制，中華隊總教練許順益表示：「過去中華隊對左投都打得不太理想，這場比賽讓我們上了很好的一課。」他也提到，這樣的比賽張力，讓球員從中獲刺激、收穫很大，也是難得的機會。

林加祐今天單場4支3、包括一發2分砲，還在9局下獲故意四壞敬遠，他提到，對上日本球隊，「感覺起來比跟國內球隊打時更專注，會更專注面對比賽的每個狀況。」屆時以業餘球員身分踏上亞運舞台，他也盼打出好成績，讓更多人關注國內業餘棒球。

經驗豐富的老大哥林加祐不僅是培訓隊隊長，目前也擔任第4棒，但屆時出征亞運，許順益屬意讓受兵役列管參賽的統一獅隊強打蘇智傑扛「四番」。

亞運中華隊總教練許順益。記者葉姵妤／攝影
亞運中華隊總教練許順益。記者葉姵妤／攝影
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亞運中華培訓隊在天母球場與讀賣巨人隊進行2連戰。記者葉姵妤／攝影
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亞運中華培訓隊在天母球場與讀賣巨人隊進行2連戰。記者葉姵妤／攝影
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隊長林加祐8局下轟2分砲。記者葉姵妤／攝影
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讀賣巨人統一獅

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