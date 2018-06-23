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世足／奈及利亞踢退「冰島奇蹟」 阿根廷重燃晉級希望

林祖傑打亞錦再激起熱情 投入中職選秀拚圓夢

2018-06-23 05:38中央社 台北22日電

亞運中華培訓隊野手林祖傑。 中央社
亞運中華培訓隊野手林祖傑。 中央社
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亞運中華培訓隊野手林祖傑，近2年多次被選入中華培訓隊，去年在亞洲棒球錦標賽表現不錯，林祖傑表示，亞錦賽時對棒球的熱情再被激起，再度有挑戰職棒想法，今年將投入中職選秀

林祖傑近2年多次被選入中華成棒隊，去年先後入選荷蘭港口盃、亞洲棒球錦標賽中華代表隊，去年亞錦賽繳出不錯成績，總計18個打數敲出6支安打，包括一發全壘打，貢獻7分打點，表現亮眼，獲頒大會最佳10人外野手獎。

林祖傑今年也有被選入亞運中華成棒培訓隊，他表示有想要挑戰職棒的念頭差不多2年，「亞錦賽算是打出自信，也再激起對棒球的熱情，如果再猶豫應該就不會出來了，還是希望能追求自己的目標」。

27歲的林祖傑外野、三壘、游擊都可以守，他坦言更年輕的時候，一直害怕在職棒會站不住腳，後來幾次國家隊資歷，學長都會分享經驗，在培訓隊時也有跟中職二軍打多場交流賽，更能去評估自己的實力，「這幾年抗壓性成長，心態也變得不同，高張力比賽磨練，在場上更有想法」。

林祖傑是合作金庫棒球隊一員，要投入中職選秀必須承擔一定風險，若結果不如預期，也無法再回到母隊，林祖傑表示有和一些職棒學長們討論過：「他們跟我說，要考慮每年都有選秀、也都有被釋出的可能，這些我都知道，但這是我的選擇，把自己準備好，就沒有什麼好害怕的。」

中職選秀

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