棒球／旅外球員僅王維中 亞運名單下周再公布

2018-06-22 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



亞運中華隊總教練許順益（左）及棒協秘書長林宗成（右）。記者蘇志畲／攝影 分享 facebook

出征雅加達亞運會棒球賽，中華棒球協會原定要在今天公布中華成棒隊參賽名單，但協商中職球員參賽手續未完成，名單確定再延後出爐，棒協最快下周一向中華奧會提交名單、最晚下周三。

原本亞運中華隊組成以業餘球員為主，中職不支援，但中信兄弟大老闆辜仲諒當選棒協理事長後，決定協商兵役列管名單外的中職球員參賽，因此原定上周就要公布的名單一再延後，最快下周才有答案。

棒協秘書長林宗成表示：「確實是由於轉向與職棒球團協商，希望除了補充役列管的球員在內，再徵召一些中職球員加入，來應付日、韓對手，因此一直延遲提報名單，體育署和中華奧會也可以理解作業上不容那麼快速，同意我們在下周一中午前提出名單。」

林宗成指出，已和理事長辜仲諒報告這狀況，目前會盡量朝周一提交名單這目標努力，「萬一到時候真的還是差一點，希望最後的期限是在周三。」他也強調，「所有的延遲，都是為了讓中華隊更強，讓我們更有本錢跟日、韓對戰。」

與4隊協商的過程都由辜董負責，林宗成說：「現在就是一步一步、一隊一隊來處理，理事長也是職棒大家庭中的一員，他很了解職棒的狀況，我們也尊重他的決定。」

在確定名單出爐前，林宗成沒有先曝光欲徵召的職棒球員人選，但他透露，「大致上還是以職棒、業餘球員共組，這是大原則，人數應該差不多一半一半，中職4隊球員都會有。」至於旅外球員方面，確定只有目前效力於韓職的王維中1人會參賽，沒有旅美、旅日球員。