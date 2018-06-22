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世足／重啟歐國盃最強陣型 法國優雅穩健過首關考驗

棒球／全場狂掃17安 文化擊敗讀賣巨人

2018-06-22 02:40中央社 台北21日電

日職讀賣巨人三軍今天與文化大學（美孚巨人）交手，前7局7比7平手，文化8局上靠著安打串連，攻下2分，全場合計敲出17支安打，終場就以9比7獲勝。

文化大學先發投手林安可今天表現不理想，投2局被敲出4支安打、2次保送、1次觸身球，失4分（2分自責分），靠著隊友火力支援，無關勝敗。

前3局2比4落後的文化大學，4局上展開反攻，先攻下2分追平比數後，姚冠瑋轟出3分砲將比數拉開，但又被巨人隊在5、6局合計追回3分，將比數扳成7比7平手，但文化8局上靠著安打串連，再添2分，終場就以9比7贏球。

談到林安可狀況，文化大學棒球隊教練廖敏雄推測，可能是因為有日本球探在看，應該是太想表現，反而丟不好。

教練團原先設定讓林安可投3局，但考量林安可狀況，決定提前換投，廖敏雄表示，林安可此役很多變化球都投不進好球帶、球速也沒有丟出來，這場比賽也讓林安可瞭解到還有很多東西需要學習。

林安可指出，最近好幾場比賽的狀況都與今天差不多，還在調整中。

中華職棒選秀會將在7月2日登場，目前就讀大學3年級的林安可明確表達，還有一年就畢業，今年不會參加中職選秀。

至於未來是否會以旅外為優先，林安可說：「有機會的話都可以。」

讀賣巨人選秀

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