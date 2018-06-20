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中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00Tzuyi

Lamigo桃猿隊在6月17日打到晚上11點後，順利拋下彩帶，奪得隊史第11座季冠軍(含LaNew熊)，也是連續3季獲得冠軍。目前季冠軍仍以兄弟隊的14座最多，獅隊13座排第二，猿隊排名第三。但是前兩隊都已打了29年，Lamigo加上第一金剛時期僅16年，是奪冠率最高的球隊。

2003年兩聯盟合併，台灣大聯盟的高屏雷公及台北太陽合併，定名為第一金剛隊。隔年受制於合併協議，那魯灣公司需完全轉移經營權，加上第一金控沒有興趣經營球隊，因此由達達企業接手，即為La New熊隊，並認養高雄澄清湖球場。不過無論是第一金剛或La New熊，2003年至2005年都是全年墊底坐收。更悲慘的是2005年還爆發以熊隊為主的簽賭事件，部分主將遭受牽連。

不過因為連續墊底，加上這幾年有選秀及代訓選秀，所以一年可以選兩位狀元，讓他們戰力大幅進補。這幾年光狀元就選入林智盛（後改名為林智勝）、石志偉、黃俊中及陳金鋒，另外包含曾恆彰（後改名為曾豪駒）、蔡建偉、吳偲佑及蔡英峰等，都是這幾年選入的球員。這是讓他們從2006年開始成為具競爭力的勁旅，連續3年都拿下季冠軍，並獲得1次總冠軍。

然而受到持續受到簽賭案的影響，讓他們雖然都能拿下季冠軍，2007年後卻難奪得總冠軍榮耀，表現每況愈下。2011年球團決定搬遷至桃園，更名為Lamigo桃猿隊，讓球隊有煥然一新的感覺。這年他們也再嚐季冠軍滋味，至今7年更獲得7次季冠軍，猿隊王朝逐漸成形。

教練團不變　調度、戰術多變

Lamigo的教練團從2011年開始就由洪一中帶隊至今，實際上2004年下半季至今，僅有2010年由蔡榮宗掌兵符及呂明賜代理部分場次，其餘都是他領軍。不僅總教練未更換，實際上整個教練團異動率並不高。除了客座教練外，北遷後僅有廖剛池、陳該發、莊勝雄及杉山賢人等教練離隊，比義大犀牛、中信兄弟還少，讓球員有安定的感覺。

穩定的教練團，讓球員的養成方針一致，不用一直適應不同的訓練模式。但是他們也非一成不變，總是能有異想不到的調度或戰術。而且洪一中總教練，只要一有機會一定展現出完全挺自家球員的態度，能爭取就絕對不放棄，除了可以激勵士氣外，更會讓球員願意為球隊打拼。

洪一中掌兵桃猿多年，不但調度靈活，對手下球員百分百相挺，球員有安定當然更願意打拼...
洪一中掌兵桃猿多年，不但調度靈活，對手下球員百分百相挺，球員有安定當然更願意打拼。 聯合報系資料照片
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球員拚勁十足 投打發揮淋漓盡致

球員是球場最不可或缺的環節，Lamigo對於球員的應用，總能讓球員用盡洪荒之力。對於打者而言，他們早就不可言喻的採用強攻路線，從林智勝、陳金鋒，到陳俊秀、王柏融、林泓育，每一世代的國家隊中心打線陣容盡收陣中，相互保護隊友，對手難閃躲能夠盡情發揮。其他球員則是能拚則拚，因為教練團總是給予球員機會，只要拚出頭就有上場機會，像是朱育賢就是很好的例子。

對於投手而言，則是打用對戰績好但對球員叫不利的調度。他們總能培養出幾個能夠具有壓制力的牛棚投手，也有不少球員因為使用過度離開球場。不過他們目前採用投手分工制，已經稍微減少球員損耗，即使今年稍微不穩仍是優於其他球隊。

Lamigo打線中強打好手如雲，對手很難閃躲，讓他們可以盡情發揮，較少上場的球員...
Lamigo打線中強打好手如雲，對手很難閃躲，讓他們可以盡情發揮，較少上場的球員則是更努力把握機會，拼出更多戰力。 聯合報系資料照片
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設置專業球探 選秀策略有一套

球探目前各隊幾乎都有編制，但長期專職及統計的資料就是Lamigo最完善。2009年起他們就開始有兼任球探，後來則是眾所皆知的藍天勇。他擔任時間夠長，追蹤資料蒐集齊全，加上有自己分析的方法，因此受到不錯的評價，常常聽說有球隊想要挖角他。

相較於有些球隊對於旅外球員的喜好，雖然他們曾錯過高國輝等好手遭到質疑，但大部分選秀策略的確能讓它們長期維持不錯戰力，而且還在後段順位選入不錯的球員。他們總在球員合約期滿、退化前，就已經先行選入年輕球員養成，球員異動時減少換血陣痛期。加上經由球探的分析，他們有時會在前面順位先選入其他隊想要的球員，後面順位再網羅隱藏的好手，策略上可以讓球隊更容易獲得較多好手，持續增加球隊戰力。

桃猿有專業球探（右二）協助，可以讓球隊在選秀中做出最好的選擇，同時藉由策略可以讓...
桃猿有專業球探（右二）協助，可以讓球隊在選秀中做出最好的選擇，同時藉由策略可以讓球隊有機會選入更多好手。 聯合報系資料照片
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球團行銷有一套 大幅提升球員士氣

球迷的吶喊，絕對是球場上增進球員士氣的原因之一。Lamigo對於球迷經營非常有一套，率先退休背號10號給所有球迷，就是要宣示球迷的重要性。他們無論音效或拉拉隊，非常帶動現場氣氛，容易炒熱氣氛，球員打球情緒高漲，士氣自然就容易帶動。反觀少了加油聲的對手，如果抗壓性不足，就容易被影響而失去水準。

Lamigo啦啦隊非常會帶動球迷，藉由球迷洪量的加油聲營造球場氣氛，進而增進球員...
Lamigo啦啦隊非常會帶動球迷，藉由球迷洪量的加油聲營造球場氣氛，進而增進球員士氣。 聯合報系資料照片
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要成就一支戰力穩定的球隊，不僅僅是找幾個即戰力新人，或是找幾個大咖球員，不是找外籍教練就可以一步登天。球隊經營需要整體考量，包含教練、球員、球探，甚至球迷等都會是影響原因。Lamigo教練有一套、球員夠會打、球探能力好、球迷炒氣氛，加上他們穩定經營數年，成為奪冠率最高的球隊，一點也不意外。

Lamigo桃猿洪一中

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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