中職／張志豪生涯首次3響砲 難擋猿隊5連勝

2018-06-19 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



張志豪。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 猿隊前天拋下上半季封王彩帶，今天在補賽再戰中信兄弟，雙方大演全壘打煙火秀，兄弟雖有張志豪締造生涯首次單場「三響砲」包辦全隊得分，但不敵猿隊單場3轟在內的15支安打狙擊，終場猿隊以9：5贏球，取得5連勝、對戰兄弟4連勝。

張志豪今天在3局上從猿隊先發尼克斯手中揮出2分砲，替兄弟敲下領先，猿隊則下半局換以顏色，2出局後連續2棒獲保送上壘，郭嚴文從周磊手中敲出3分砲，替球隊超前比數。

5局下猿隊王柏融率先上場擊出右外野陽春砲，也是桃園球場第700支全壘打，之後朱育賢補上中外野2分全壘打，猿隊單局兩轟多添3分，將比數拉開為6：2。

張志豪7局上面對林國裕再轟陽春全壘打，猿隊則在下半局靠單局5安多添3分將比數拉開。而8局上面對猿隊第4任投手黃偉晟，張志豪又掃出左外野2分全壘打，生涯首次單場3響砲，也是他生涯第4次單場至少雙轟。

尼克斯先發5.2局，僅被敲5支安打，包括張志豪的2分砲，但失分都是非自責分，拿下個人本季第4勝。郭嚴文單場雙安包括一發致勝3分砲，獲選單場MVP。

兄弟周磊生涯首度在一軍先發，主投4.2局，被敲9支安打，包括3發全壘打，失6分，吞生涯第4敗。