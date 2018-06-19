日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

日職交流戰即將打完，兩聯盟各隊的戰績仍是在一個膠著的情勢，央聯目前的首位是廣島，雖然與居次的阪神有4.5場的勝差，但也不算太大，從第二的阪神到墊底的中日，都是勝少於敗的狀況，5隊間的勝場數更是只有2場的差距，每天的排名都可能變動，當然，這種狀況並不是阪神及巨人這兩支目標只有優勝的豪門球隊所期望看到的，會陷入這種打混戰的局面，肯定是球隊出現了很大的問題。阪神今年之所以打不出令人滿意的戰績，就是打擊太差，2成38的團隊打擊率、31轟、200分得分都是12隊中排前三差的，還好投手群的表現優異，防禦率3.42是12隊最佳，否則阪神的戰績只會更難看。

為了補強打擊火力，阪神在日前新簽下洋砲納瓦洛(Efren Navarro)，納瓦洛曾代表墨西哥參加兩次棒球經典賽，有6年大聯盟經驗，不過只打了157場、355個打席，也僅有2成41打擊率、3轟及22分打點的打擊表現，之所以會加盟阪神，是由於去年在3A打球時，與曾效力過阪神，且單季打出214安，拿下3次安打王、1次打擊王的穆頓(Matt Murton)成為好友，才開啟了他赴日打球的契機。今年納瓦洛在小熊3A出賽48場，成績為打擊率3成1、4轟及29分打點，加入阪神的推測年薪為3千3百萬日幣，阪神希望他能成為打線的救世主。

阪神找來的新洋砲納瓦洛曾是經典賽墨西哥國家隊成員，在兩屆經典賽中出賽過5場，10打數有5支安打。 歐新社資料照片 分享 facebook

咦，等等，打線的救世主這詞聽起來很熟悉，今年開季前，這稱號也被冠在同樣於本季加盟阪神的洋砲羅薩里歐(Wilin Rosario)身上，羅薩里歐的來頭不小，16、17年在效力韓職韓華時，連兩季打出3成打擊率、30轟及100分打點以上的成績，生涯也有過5年大聯盟經驗，總計打出71轟、241分打點，打擊率也有2成73，也因為這些輝煌的實績，讓他開出超過3億的價碼。

羅薩里歐敢開價，阪神也敢花錢，於是雙方就以年薪3億4千萬日幣，2年共約7億日幣的合約達成共識，羅薩里歐風風光光地加盟阪神，被稱為今年阪神打線的救世主。沒想到他從熱身賽開始就打不出手感，開季後雖被排在4棒，但打擊表現實在太差，在30幾場比賽後被調往後段棒次，最慘還曾掉到第7棒(央聯9棒通常是投手)，神話至此已經完全破滅，進入6月，羅薩里歐終於被下放二軍，在一軍留下的成績為2成30打擊率、4轟及22分打點，完全不符合阪神以隊史上新洋將最高年薪簽下他時的期待，如果下半季他仍繳不出像樣的成績，那阪神這快7億可能就要放水流了。

阪神洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時就有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈。身為隊史最高薪洋將卻被下降二軍，這實在是非常失敗的投資。 歐新社資料照片 分享 facebook

除了阪神外，巨人也是冤大頭的候選人之一，去年季後以超過2.5倍的年薪4億日幣，外加2年合約，等於用了8億，從中日挖角了該年度的全壘打王葛雷諾(Alex Guerrero)，期待他今年能交出30轟以上的成績，讓近幾年長打火力不足的巨人打線能更有威脅性，同樣也是沒料到，葛雷諾在開季後的第14場比賽、第60個打席才打出轉隊後的首轟，但開張後手感還是不佳，至今的打擊率只有2成53，最被期望的長程砲火，也只有10轟及29分打點，打擊率也從4月的破3成，逐月下滑，6月打了快20天，甚至只剩下1成54，全壘打也只有1支，打點3分，打擊狀況現在看起來是每況愈下，除非突然來個止跌大回升，否則要複製去年的成績已經是不太可能的事了。

巨人另外一個讓人失望的洋砲就是麥基(Casey McGehee)，他上季以13年在樂天時1億日幣年薪的近2倍，1億9千萬日幣回鍋日職加入巨人，雖然18轟、77分打點較13年的28轟、93分打點略少，但在打擊率方面仍有小幅進步，打擊率超過3成，也以48支二壘安打刷新央聯新紀錄，整體來說還是維持不錯的長打率及對球隊得分的貢獻；今年年薪調至2億6千多萬日幣，不過打擊表現卻退化得十分嚴重，至今出賽53場，只有2成67打擊率、5轟、23分打點，也僅打出11支二壘安打，以往近3成的得點圈打擊率也只剩下2成2左右，他與葛雷諾的近況同樣逐月下滑，6月的打擊率不到2成，1分打點也沒有，近期已被排除在先發打線之外，代打也沒什麼建樹。

這些年薪破億的洋砲表現不理想，自然直接影響到球隊的戰績，但今年也有幾名年薪在5千萬日幣以下，卻打出不錯表現的洋砲，如中日的阿夢提(Zoilo Almonte)只有5千萬日幣，目前打出3成24打擊率、10轟、42分打點的成績；DeNA的索托(Neftalí Soto)出賽27場，打擊率近3成，還有6轟、17分打點，都是便宜又好用的洋將，其實洋將的年薪與過往實績有很大的關係，高年薪就是經驗及實力的代表，球團花大錢就是要有相當程度的回報，但拿巨額年薪的洋砲打成這樣，有時候球團高層的心中也真的只有無奈兩個字，不過阪神及巨人的球團高層可能也早已習慣當冤大頭這種事情了吧。