中職／陳豪參加測試會 希望有機會對決弟弟陳琥

2018-06-18 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中華職棒中信兄弟隊投手陳琥的哥哥陳豪（圖），今年再度挑戰中職測試會，他坦言看著陳琥在職棒的表現很受激勵，想要再拚拚看。 中央社 分享 facebook 中華職棒新人選拔測試會今天在新莊棒球場舉行，共有85名選手參加，其中13人擁有中華成棒培訓隊資歷，中職官方明天將公布最終測試結果。

嘉義大學蝴蝶球投手蔡易廷，今天面對7人次投出4次三振；他表示，國中練蝴蝶球是因爸爸也是教練，覺得很新奇，一開始很難掌握，指甲也一直裂掉，上大學後覺得要走出自己的特色，經過教練李瑋華的指導後，控球才比較準。

新北市成棒隊年僅19歲的吳俊偉，從屏東高中畢業後加入業餘隊，在家人的鼓勵下挑戰職棒，今天在測試會飆出148公里速球，他說：「想進職棒看一下大家調整心態的方式，看看自己能不能變得比較成熟一點。」

8位接受測試的捕手中，牛塏曄擁有中華培訓隊資歷，長打、阻殺都十分優異，去年參加選秀未受青睞，今年捲土重來。他說：「在新北市成棒隊打出成績，也入選亞運培訓，才決定再來試試看。」

這次測試會有許多現役、退役職棒好手的親人參加，新北市隊外野手陳豪是中信兄弟隊投手陳琥的哥哥，去年已有測試經驗，今年再拚職棒機會。

比起上次放不開，他說：「今年保持平常心，壓力就沒有這麼大，也加強對球的掌握性。」

看到弟弟在職棒舞台發光發熱，陳豪也想更上一層樓，笑說：「想打弟弟的球。」

前興農牛隊總教練黃忠義的兒子黃紹熙，今天在5個打席揮出3支安打，包括兩支三壘安打，他說：「父親尊重我參加測試，今天覺得表現還可以，就看各隊教練會怎麼決定。」

黃紹熙表示，去年在日本獨立聯盟打球時，因為資源比較有限，吃飯、坐車都要靠自己，但大家自動自發提早到球場，有被隊友的精神感染到。