親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

中職／新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

2018-06-18 15:38中央社 新北18日電

蝴蝶球投手蔡易廷 報系資料照
蝴蝶球投手蔡易廷 報系資料照
分享
2018年中華職棒新人測試會今天於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場；此次野手素質平均，蝴蝶球投手蔡易廷登板，吸引各隊教練團目光。

今天測試會中信兄弟隊陣仗最大，包括總教練史耐德、投手教練伯納等6名教練，加上2名翻譯、2名球探，和1名行政人員到場，Lamigo桃猿隊9人出席，由總教練洪一中領軍，總計來了5名教練、4名球探。

富邦悍將隊由副領隊陳金鋒、總教練葉君璋帶隊，總計6人到場，統一獅隊由首席教練許聖杰領軍，總計4人到場；此次新人測試會總計85人參加，分38組進行投打實戰測試，每名投手面對7名打者，每名打者有5次打擊機會。

獅隊首席教練許聖杰表示，今年有看到一些蠻有潛力新秀，投手部分蝴蝶球投手蔡易廷吸睛，19歲投手吳俊偉飆速148公里，也看好他的未來性；至於野手方面，點名林驛騰、測試會開轟的高杰潛力不錯。

測試會今天結束後，各隊會繳交推薦名單，中職將於明天公布測試會教練團推薦名單，中職選秀會名單於6月25日確定，選秀於7月2日舉行。

蝴蝶球投手蔡易廷測試會飆4K 許聖杰：很蝴蝶

嘉義大學棒球隊蝴蝶球投手蔡易廷，今天在中職新人測試會有不錯表現，面對7名打者飆出4次三振，一登板就吸引各球團目光，獅隊首席教練許聖杰笑說：「他的蝴蝶球很蝴蝶」。

蔡易廷是國內少見的蝴蝶球投手，今年也有被選入世界大學棒球錦標賽中華培訓隊，蔡易廷從國中開始，由任國小棒球隊教練的爸爸蔡政育開始教他丟蝴蝶球，但蝴蝶球難掌握，蔡易廷坦言，一開始球都丟不出來、指甲一直斷裂，也曾想過要放棄這個球種。

從國中一直摸索到大學，後來統一獅隊前球星李瑋華教練也有幫忙指點，到了大四已經可以把蝴蝶球當成主要球種，投出自己的特色；蔡易廷表示，自己的蝴蝶球握法是參考大聯盟球星威克菲德（Tim Wakefield），但最常觀摩萊特（Steven Wright）的投球影片，因為揮臂方式比較類似。

蔡易廷今天測試會面對7名打者，被敲出2支安打、飆出4次三振，他表示今天投球感覺跟平常相比，控球還是沒有很理想，「但大家都蠻捧場的，才能投出這麼多三振」；獅隊首席教練許聖杰一直在等蔡易廷登板，「他的蝴蝶球蠻蝴蝶的，真的有晃的感覺」。

中職選秀富邦悍將
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／不怕雨攪局 廖健富建功猿上半季封王

2018-06-18 00:38

中職／猿隊上半季封王關鍵 洪總點名廖健富

2018-06-18 00:28

中職／對前東家特別有鬥志 克恩三世奪封王戰MVP

2018-06-18 00:09

中職／林立攻守亮眼冒出頭 桃猿封王戰有關鍵安

2018-06-17 23:28

圖輯／中職桃猿奪季冠軍

2018-06-17 23:23

中職／克恩三世好投廖健富致勝安 猿上半季奪冠

2018-06-17 23:11

中職／韓職啦啦隊女神朴騏良開球 球迷苦等印象深

2018-06-17 21:01

中職／猿、兄弟之戰就是要打 暫定晚間8點開賽

2018-06-17 19:32

中職／王柏融遇低潮非壞事 曾豪駒點出關鍵

2018-06-17 18:26

中職／猿「不輸」就封王 桃園大雨開打未定

2018-06-17 17:38

中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王

2018-06-17 17:25

中職／桃猿隊再戰中信 拚主場封王

2018-06-17 16:33

日職／陽岱鋼單場雙安敲長打 巨人遭羅德逆轉

2018-06-17 16:24

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

中職／廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵

2018-06-17 23:25
看更多

熱門文章

雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

2018-06-18 07:00

世足賽／犯規雖可恥但有效 瑞士10犯伺候內馬爾

2018-06-18 09:04

NBA／詹姆斯將缺席頒獎典禮 陪伴家人為優先

2018-06-17 17:38

NBA／對《NBA2K》有微詞？ 厄文：頭髮好像沒了

2018-06-18 13:21

NBA／努力招募詹皇 康特：說不定他會來紐約

2018-06-18 12:03

NBA／太陽狀元籤換雷納德？ 鳳凰城媒體否認傳聞

2018-06-17 17:40

NBA／選秀狀元破產人生 前MLB球星開節目探討

2018-06-18 13:53

NBA／唐西奇拚西甲冠軍 可能無緣出席選秀會

2018-06-18 12:02

PGA／小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議

2018-06-17 17:01

斯圖加特網賽／不只返球王 費德勒復出就摘冠

2018-06-17 20:50

中職／韓職啦啦隊女神朴騏良開球 球迷苦等印象深

2018-06-17 21:01

中職／王柏融遇低潮非壞事 曾豪駒點出關鍵

2018-06-17 18:26

世足賽／南韓諜對諜 大換背號首戰瑞典

2018-06-18 09:29

斯圖加特網賽／重返球王 費德勒復出就登頂

2018-06-18 00:38

中職／克恩三世好投廖健富致勝安 猿上半季奪冠

2018-06-17 23:11

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

NBA／吉諾布里是否退役？ 前隊友：想看他再打100年

2018-06-18 14:23

PGA／美國公開賽科普卡衛冕成功 29年來首位

2018-06-18 09:08

中職／廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵

2018-06-17 23:25

中職／猿隊上半季封王關鍵 洪總點名廖健富

2018-06-18 00:28

NBA／接受跑步機訓練 卡珍斯展現恢復進度

2018-06-18 15:40

女王草地賽／臀傷復出 墨瑞期待值掛零

2018-06-17 19:29

中職／不怕雨攪局 廖健富建功猿上半季封王

2018-06-18 00:38

中職／猿、兄弟之戰就是要打 暫定晚間8點開賽

2018-06-17 19:32

中職／林立攻守亮眼冒出頭 桃猿封王戰有關鍵安

2018-06-17 23:28

MLB／對戰老東家不手軟 陳偉殷第2勝終入袋

2018-06-18 00:38

MiLB／林子偉單場2安 張育成連6場出賽敲安

2018-06-18 13:34

中職／對前東家特別有鬥志 克恩三世奪封王戰MVP

2018-06-18 00:09

MLB／今日戰績表 太空人再勝皇家跨11連勝

2018-06-18 10:11

圖輯／中職桃猿奪季冠軍

2018-06-17 23:23

中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王

2018-06-17 17:25

中職／桃猿隊再戰中信 拚主場封王

2018-06-17 16:33

中職／猿「不輸」就封王 桃園大雨開打未定

2018-06-17 17:38

中職／新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

2018-06-18 15:38

籃球／連假瘋鬥牛 國泰NBA 3x高雄熱戰

2018-06-17 22:16

網球／議長盃青年錦標賽 台小將兩岸大戰出線

2018-06-17 16:27

前NBA球星希克森 被控攜械搶劫

2018-06-18 04:31

棒球／2公分輪胎見證台東紅葉少棒傳奇

2018-06-18 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top