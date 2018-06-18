中職／新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

2018-06-18 15:38 中央社 新北18日電



蝴蝶球投手蔡易廷 報系資料照 分享 facebook 2018年中華職棒新人測試會今天於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場；此次野手素質平均，蝴蝶球投手蔡易廷登板，吸引各隊教練團目光。

今天測試會中信兄弟隊陣仗最大，包括總教練史耐德、投手教練伯納等6名教練，加上2名翻譯、2名球探，和1名行政人員到場，Lamigo桃猿隊9人出席，由總教練洪一中領軍，總計來了5名教練、4名球探。

富邦悍將隊由副領隊陳金鋒、總教練葉君璋帶隊，總計6人到場，統一獅隊由首席教練許聖杰領軍，總計4人到場；此次新人測試會總計85人參加，分38組進行投打實戰測試，每名投手面對7名打者，每名打者有5次打擊機會。

獅隊首席教練許聖杰表示，今年有看到一些蠻有潛力新秀，投手部分蝴蝶球投手蔡易廷吸睛，19歲投手吳俊偉飆速148公里，也看好他的未來性；至於野手方面，點名林驛騰、測試會開轟的高杰潛力不錯。

測試會今天結束後，各隊會繳交推薦名單，中職將於明天公布測試會教練團推薦名單，中職選秀會名單於6月25日確定，選秀於7月2日舉行。

蝴蝶球投手蔡易廷測試會飆4K 許聖杰：很蝴蝶

嘉義大學棒球隊蝴蝶球投手蔡易廷，今天在中職新人測試會有不錯表現，面對7名打者飆出4次三振，一登板就吸引各球團目光，獅隊首席教練許聖杰笑說：「他的蝴蝶球很蝴蝶」。

蔡易廷是國內少見的蝴蝶球投手，今年也有被選入世界大學棒球錦標賽中華培訓隊，蔡易廷從國中開始，由任國小棒球隊教練的爸爸蔡政育開始教他丟蝴蝶球，但蝴蝶球難掌握，蔡易廷坦言，一開始球都丟不出來、指甲一直斷裂，也曾想過要放棄這個球種。

從國中一直摸索到大學，後來統一獅隊前球星李瑋華教練也有幫忙指點，到了大四已經可以把蝴蝶球當成主要球種，投出自己的特色；蔡易廷表示，自己的蝴蝶球握法是參考大聯盟球星威克菲德（Tim Wakefield），但最常觀摩萊特（Steven Wright）的投球影片，因為揮臂方式比較類似。

蔡易廷今天測試會面對7名打者，被敲出2支安打、飆出4次三振，他表示今天投球感覺跟平常相比，控球還是沒有很理想，「但大家都蠻捧場的，才能投出這麼多三振」；獅隊首席教練許聖杰一直在等蔡易廷登板，「他的蝴蝶球蠻蝴蝶的，真的有晃的感覺」。