中職／猿隊上半季封王關鍵 洪總點名廖健富

2018-06-18 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊昨晚力拚上半季冠軍，前7局無法突破中信兄弟隊先發投手艾迪頓，直到8局下靠廖健富的三壘打敲回致勝2分，終場以3：1贏球，在桃園主場拋下封王彩帶，他也被總教練洪一中點名是球隊上半季奪冠的關鍵人物。

廖健富為去年中職狀元郎，今年開季就站穩猿隊一軍，還打出亮眼成績，目前是中職安打、打點、打擊「三冠王」，在球隊關鍵時刻，他也總能挺身而出，包括昨晚在8局下的致勝一擊，他說：「很開心可以替球隊建功、在其中盡一分心力。」

洪總指出，球隊可以拿到上半季冠軍的關鍵在於打擊，還點名廖健富總是能扮演球隊關鍵角色，「很多關鍵一擊都是他打出來的，英雄出少年！」洪總也提到，上半季後段，王柏融有點低潮，但廖健富能替他補上不足之處，「學弟幫學長。」

廖健富年僅19歲卻展現超齡的大將之風，在關鍵時刻頂著壓力、替球隊建功，他道出其中關鍵，「就是一直告訴自己『我辦得到』，要大膽、相信自己，最重要。」

而王柏融本季3成45的打擊率比前兩年4成的表現稍稍下滑，以外界給他的「高標準」來說，狀況有點低潮，但球隊仍能如願奪得上半季冠軍，他說：「只要球隊有封王，個人成績比較不重要，希望能替球隊做出貢獻，不管是守備或打擊。」