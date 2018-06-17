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圖輯／中職桃猿奪季冠軍

2018-06-17 23:23聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。

桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
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桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
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桃猿抱回隊史第11座季冠軍，勇奪MVP的克恩三世（左）跳向隊友群中慶賀。記者侯永...
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，勇奪MVP的克恩三世（左）跳向隊友群中慶賀。記者侯永全／攝影
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桃猿抱回隊史第11座季冠軍，勇奪MVP的克恩三世（左）跳向隊友群中慶賀。記者侯永...
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，勇奪MVP的克恩三世（左）跳向隊友群中慶賀。記者侯永全／攝影
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桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
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桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
桃猿抱回隊史第11座季冠軍，球員在球迷拋出的藍色彩帶下慶賀奪冠。記者侯永全／攝影
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