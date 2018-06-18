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日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00Hiyan

樂天在6月16日於主場樂天生命Park球場遭到阪神虎隊逆轉，監督梨田昌孝賽後向樂天球團請辭獲准，成為日本職棒本季第一個在季中去職的監督。

梨田昌孝表示：「借金（敗多於勝）20場是我自己為戰績負責的一個界限。在仙台主場戰績7勝24敗，主場比賽無法獲勝，監督必須扛起責任，我對選手以及教練們感到相當抱歉！」打完16日的比賽，樂天交流戰還剩2場比賽，16場比賽戰績4勝12敗墊底。在整個太平洋聯盟也墊底，戰績21勝41敗1和、勝率0.339，落後第五的羅德有高達9.5場勝差。球評張本勳說：「雖然很令人遺憾，不過負起責任是日本的慣例，因此這也是沒有辦法的結果。」

樂天金鶯老教頭梨田昌孝向球隊請辭，本季他的球隊會「犁田」這麼慘的原因，主要是因為...
樂天金鶯老教頭梨田昌孝向球隊請辭，本季他的球隊會「犁田」這麼慘的原因，主要是因為平均打擊率低到.231。 擷圖自維基百科／STB-1攝影
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日本職棒上一次有監督在球季中去職發生在2016年，45歲的中日龍隊監督谷繁元信因球隊戰績墊底在8月請辭，由61歲的首席教練森繁和接任。2014年、2015年也分別有田邊德雄（西武）、福良淳一（歐力士）在季中接任伊原春樹、森脇浩司的例子發生。去年12球團的監督則都待到球季結束，包括單季吞下96敗的養樂多燕子隊真中滿監督。

梨田昌孝過去曾先後在近鐵、火腿兩隊擔任監督，都拿到太平洋聯盟冠軍，去年開季之後原本一路盤據在龍頭寶座，卻在球季後半段嚴重失速，最後只以第三名坐收。他在提前請辭之後也失去在3支不同球隊擔任監督都拿到優勝冠軍的機會。日本職棒史上只有三原脩（巨人、西鉄、大洋）、西本幸雄（大每、阪急、近鉄）、星野仙一（中日、阪神、樂天）等3人曾經在3支職棒球團都完成優勝的紀錄。而64歲的梨田昌孝原本是12球團最年長的監督，在他卸任之後，由38歲的平石洋介接任代理監督，樂天搖身一變成為最年輕監督的球隊。

日本職棒球隊監督在球季中換人，一般都是由首席教練接手，主要是最熟悉球隊原本的運作狀況。平石洋介也是一樣，他於2016年到2017年擔任樂天的二軍監督，本季剛接任一軍首席教練，深獲樂天球團重用。雖然還不到40歲，不過由於他年紀輕輕就已經在球隊內部展現領導統御的才能，又能傾聽選手的意見，獲得樂天高層青睞接下代理監督。

梨田昌孝請辭後，由平石洋介(圖)擔任代理監督，兩人一來一往相差26歲，球團也希望...
梨田昌孝請辭後，由平石洋介(圖)擔任代理監督，兩人一來一往相差26歲，球團也希望能帶給球隊新氣象。 擷圖自維基百科／Eargus攝影
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平石洋介上任後必須著手改善樂天的貧打症狀，就像17日帶兵首戰擊出12支安打、以8比0擊敗阪神的攻擊火力。樂天本季團隊打擊率0.231、總得分194分都居兩聯盟墊底，平均單場只能攻下3.03分，狀況相當不理想。以16日對阪神的比賽為例，王牌投手則本昂大已經投得夠精彩，前面8局無失分，但隊友的火力掩護有限，終於在第九局遭到逆轉。從新人球季開始連續5年達到單季10勝的則本昂大，本季防禦率3.45表現不差，卻只換來4勝7敗的成績，是目前洋聯最多敗的投手。洋砲派葛羅（Carlos Peguero）雖然有13支全壘打，不過打擊率僅有0.222，打擊漸有起色的威勒（Zelous Wheeler）因為盜壘發生骨折，將脫離戰線一段時間，在外籍洋將威力削弱的情況下，茂木榮五郎、銀次、島內宏明等幾名日本左打者能否恢復打擊攸關樂天後半段比賽的戰績起伏。

如果打擊能夠復甦，加上陣中還有另外一名王牌投手岸孝之，防禦率1.91暫居防禦率王，戰績6勝1敗，樂天的先發投手戰力並不會遜色太多，接著就是看目前在二軍調整的守護神松井裕樹能否趕緊回到一軍，在球季後半段全力大反攻。

樂天

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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