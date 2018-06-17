中職／猿「不輸」就封王 桃園大雨開打未定

相關新聞
日職／陽岱鋼單場雙安敲長打 巨人遭羅德逆轉2018-06-17 16:24
中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王2018-06-17 17:25
中職／桃猿隊再戰中信 拚主場封王2018-06-17 16:33
韓職／王維中好投壓巫師 5勝到手2018-06-17 00:17
中職／小胖再見轟 猿封王M12018-06-17 00:17
中職／猿換代打拚這一棒 林泓育敲首支再見轟2018-06-16 22:47
中職／林泓育11局代打再見轟 猿上半季封王M12018-06-16 22:05
中職／林泓育再見全壘打 桃猿逆轉勝兄弟2018-06-16 21:54
中職／暫居中繼榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想2018-06-16 19:47
韓職／王維中對KT巫師7局失1分 奪本季第5勝2018-06-16 19:12
韓職／王維中7局7K優質先發 勝投資格退場2018-06-16 18:40
中職／林書逸轟滿貫砲 兄弟領先桃猿2018-06-16 18:33
中職／高雄獅與悍將之戰因雨延賽 猿最快17日封王2018-06-16 18:18
日職／陽岱鋼打擊熄火 巨人遭羅德完封2018-06-16 18:07
中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！2018-06-14 07:00
中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式2018-06-13 07:00
日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項2018-06-12 07:00
日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功2018-06-11 07:00
MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失2018-06-10 07:48
日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子2018-06-07 07:00
中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌2018-06-06 07:00
日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌2018-06-05 07:00
日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲2018-06-04 07:00
中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現2018-05-30 07:00
日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？2018-05-29 07:00
日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷2018-05-29 07:00
日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記2018-05-28 07:00
中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候2018-05-23 07:00
日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行2018-05-22 07:00
中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程2018-05-22 07:00
中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季2018-05-21 07:00
中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮2018-05-17 07:00
中華職棒29年 完整賽程表2018-03-23 11:07
熱門文章
MLB／陳偉殷對前東家金鶯6局好投 5:4奪第2勝2018-06-17 06:47
NBA／雷納德交易風波 歐尼爾：本人表態才算2018-06-17 11:15
NBA／亞瑞查盼千萬年薪 火箭面臨抉擇2018-06-17 11:40
MLB／終於投過5局 陳偉殷優質先發收第2勝2018-06-17 07:05
NBA／為兒子擇校？ 傳詹姆斯造訪休士頓高中2018-06-17 12:58
【選秀系列之6】三大待選控衛 柯瑞接班受矚目2018-06-17 11:16
日本田徑賽／單日二破全國 楊俊瀚10秒11摘金2018-06-16 18:17
韓職／王維中7局7K優質先發 勝投資格退場2018-06-16 18:40
NBA／詹姆斯已是傳奇 歐尼爾：無需再用奪冠證明2018-06-17 14:32
韓職／王維中對KT巫師7局失1分 奪本季第5勝2018-06-16 19:12
NBA／季後賽活躍表現 灰狼可能傾向續約羅斯2018-06-17 16:12
MLB／第2勝終到手 陳偉殷開心感謝隊友2018-06-17 08:54
MLB／憶陳偉殷 金鶯教頭：他希望為台灣爭光2018-06-17 09:51
網球／擠下「蠻牛」 費德勒重拾世界球王寶座2018-06-17 09:52
中職／林泓育11局代打再見轟 猿上半季封王M12018-06-16 22:05
NBA／羅伯森獲終身成就獎 羅素之後第2人2018-06-17 12:01
NBA／雷納德棄馬刺 「點名」洛杉磯？2018-06-17 12:44
MLB／回金鶯福地奪勝 陳偉殷：希望證明自己2018-06-17 14:10
NBA／詹姆斯將缺席頒獎典禮 陪伴家人為優先2018-06-17 17:38
中職／猿換代打拚這一棒 林泓育敲首支再見轟2018-06-16 22:47
日職／陽岱鋼單場雙安敲長打 巨人遭羅德逆轉2018-06-17 16:24
中職／林泓育再見全壘打 桃猿逆轉勝兄弟2018-06-16 21:54
韓職／王維中好投壓巫師 5勝到手2018-06-17 00:17
中職／林書逸轟滿貫砲 兄弟領先桃猿2018-06-16 18:33
田徑／日本大學田徑賽 楊俊瀚1日2破全國2018-06-17 00:17
MLB／江少慶3A出賽2連勝 胡智為挨轟吞第6敗2018-06-17 14:43
MLB／今日戰績表 太空人贏皇家拉出10連勝2018-06-17 13:11
MiLB／宋文華美職初登板吞敗 張進德朱立人開轟2018-06-17 14:40
中職／暫居中繼榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想2018-06-16 19:47
PGA／小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議2018-06-17 17:01
中職／小胖再見轟 猿封王M12018-06-17 00:17
NBA／太陽狀元籤換雷納德？ 鳳凰城媒體否認傳聞2018-06-17 17:40
陳偉殷2018球季出賽紀錄2018-06-17 11:32
中職／高雄獅與悍將之戰因雨延賽 猿最快17日封王2018-06-16 18:18
中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王2018-06-17 17:25
中職／桃猿隊再戰中信 拚主場封王2018-06-17 16:33
離任前的端午節 梅健華為AIT龍舟隊加油2018-06-16 19:04
中職／猿「不輸」就封王 桃園大雨開打未定2018-06-17 17:38
網球／議長盃青年錦標賽 台小將兩岸大戰出線2018-06-17 16:27
幸運女神眷顧 丹麥生擒欠運「魯」蛇2018-06-17 14:28
留言