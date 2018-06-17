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中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王

2018-06-17 17:25聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

桃園球場下雨。 擷圖自轉播畫面
桃園球場下雨。 擷圖自轉播畫面
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猿隊上半季封王Ｍ1，今天在主場對上中信兄弟，只要「不輸」就能收下隊史第11座季冠軍，但今晚是否能順利拋彩帶？還要先看天氣幫不幫忙，原訂5點開打的賽事目前因雨延至5點45分開打。

中職今晚原定兩地開打，在高雄澄清湖棒球場進行的統一獅富邦悍將隊之戰已提早宣布因雨延賽，將在6月24日原場地進行補賽。

在桃園球場進行的猿隊主場「封王戰」，當地賽前開始降雨，5點開打的比賽延後至5點45分開打，猿隊只要贏球或與兄弟打成和局，都能奪下上半季冠軍。

富邦悍將統一獅中職
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