中職／猿隊、兄弟之戰延後開打 猿「不輸」就封王

2018-06-17 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃園球場下雨。 擷圖自轉播畫面 分享 facebook 猿隊上半季封王Ｍ1，今天在主場對上中信兄弟，只要「不輸」就能收下隊史第11座季冠軍，但今晚是否能順利拋彩帶？還要先看天氣幫不幫忙，原訂5點開打的賽事目前因雨延至5點45分開打。

中職今晚原定兩地開打，在高雄澄清湖棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰已提早宣布因雨延賽，將在6月24日原場地進行補賽。

在桃園球場進行的猿隊主場「封王戰」，當地賽前開始降雨，5點開打的比賽延後至5點45分開打，猿隊只要贏球或與兄弟打成和局，都能奪下上半季冠軍。