中職／林泓育再見全壘打 桃猿逆轉勝兄弟

相關新聞
中職／林泓育11局代打再見轟 猿上半季封王M12018-06-16 22:05
中職／猿換代打拚這一棒 林泓育敲首支再見轟2018-06-16 22:47
韓職／王維中對KT巫師7局失1分 奪本季第5勝2018-06-16 19:12
日職／陽岱鋼打擊熄火 巨人遭羅德完封2018-06-16 18:07
中職／暫居中繼榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想2018-06-16 19:47
韓職／王維中7局7K優質先發 勝投資格退場2018-06-16 18:40
中職／林書逸轟滿貫砲 兄弟領先桃猿2018-06-16 18:33
中職／高雄獅與悍將之戰因雨延賽 猿最快17日封王2018-06-16 18:18
中職／獅隊神助攻 猿有望16日就封王2018-06-15 23:47
韓職／NC恐龍戰績有起色 王維中16日戰KT巫師2018-06-15 23:30
中職／獅慘輸悍將 猿隊上半季封王降至M22018-06-15 22:22
日職／陽岱鋼棒子火熱 單場3安3打點又開轟2018-06-15 21:28
中職／上半季表現穩 史總點名王威晨、陳子豪2018-06-15 20:31
中職／睽違逾1年一軍登板 周磊19日生涯初先發2018-06-15 20:29
日職／陽岱鋼開轟猛打賞 菅野智之完封羅德2018-06-15 20:05
中職／史博威21日再戰獅？ 洪一中：無法回答2018-06-15 19:03
日職／陽岱鋼第2轟出爐 包辦巨人前3分2018-06-15 18:48
亞運／NC恐龍隊放行 王維中可望替中華隊參賽2018-06-15 17:56
中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！2018-06-14 07:00
中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式2018-06-13 07:00
日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項2018-06-12 07:00
日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功2018-06-11 07:00
MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失2018-06-10 07:48
日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子2018-06-07 07:00
中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌2018-06-06 07:00
日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌2018-06-05 07:00
日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲2018-06-04 07:00
中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現2018-05-30 07:00
日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？2018-05-29 07:00
日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷2018-05-29 07:00
日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記2018-05-28 07:00
中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候2018-05-23 07:00
日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行2018-05-22 07:00
中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程2018-05-22 07:00
中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季2018-05-21 07:00
日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球2018-05-17 07:00
中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮2018-05-17 07:00
中華職棒29年 完整賽程表2018-03-23 11:07
熱門文章
NBA／傳雷納德求交易 離開馬刺倒數計時？2018-06-16 09:10
NBA／循保羅去年模式 詹皇動向有望提早公開2018-06-16 16:53
NBA／交易傳聞滿城風雨 餐廳棄雷納德改攬詹皇2018-06-16 09:50
NBA／雷納德新東家 賭盤看好湖人、塞爾蒂克2018-06-16 11:20
NBA／勇士備戰選秀會 鮑爾二弟現身試訓2018-06-16 17:00
NBA／自家平台首映「決定3」？ 詹皇掀媒體戰2018-06-16 13:37
日本田徑賽／單日二破全國 楊俊瀚10秒11摘金2018-06-16 18:17
日本田徑賽／百米10秒18 楊俊瀚破全國紀錄2018-06-16 14:39
韓職／王維中7局7K優質先發 勝投資格退場2018-06-16 18:40
韓職／王維中對KT巫師7局失1分 奪本季第5勝2018-06-16 19:12
MLB／陳偉殷戰老東家 戴維斯無限期休兵調機制2018-06-16 10:37
NBA／高中跳級生再現？ 官方稱最快3年後有機會2018-06-16 15:32
MLB／右手韌帶受傷沒閒著 大谷用左手練打2018-06-16 12:02
網球／費德勒尬澳洲「壞小子」 再1勝重返球王2018-06-16 13:43
MLB╱在道奇浴火重生 奇兵孟西狂轟全壘打2018-06-16 14:41
NBA／快艇聘卡拉米安任助理教練 輔佐瑞佛斯2018-06-16 14:34
中職／獅隊神助攻 猿有望16日就封王2018-06-15 23:47
MLB／今日戰績表 水手破紅襪本季第22場1分差勝2018-06-16 15:53
中職／林泓育11局代打再見轟 猿上半季封王M12018-06-16 22:05
MLB／代打初體驗 殷仔揮空吞三振2018-06-15 23:51
日職／陽岱鋼打擊熄火 巨人遭羅德完封2018-06-16 18:07
PGA╱美國公開賽高手倒下 老虎伍茲也慘遭淘汰2018-06-16 16:08
MiLB／曾仁和持續低潮 2.10局丟10分本季最慘2018-06-16 15:29
中職／林書逸轟滿貫砲 兄弟領先桃猿2018-06-16 18:33
MiLB／林子偉打擊熄火 終止連16場敲安2018-06-16 13:21
中職／林泓育再見全壘打 桃猿逆轉勝兄弟2018-06-16 21:54
MLB╱天使又損2員 李察茲、柯札特受傷2018-06-16 14:33
中職／暫居中繼榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想2018-06-16 19:47
中職／猿換代打拚這一棒 林泓育敲首支再見轟2018-06-16 22:47
中職／高雄獅與悍將之戰因雨延賽 猿最快17日封王2018-06-16 18:18
壘球／企業捐涼感巾 為中華女壘隊加油打氣2018-06-16 16:00
離任前的端午節 梅健華為AIT龍舟隊加油2018-06-16 19:04
澎湖島帆船賽 帆影點點美麗海灣更美麗2018-06-16 16:02
留言