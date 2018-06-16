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中職／暫居中繼榜第2 吳丞哲怕有壓力不多想

2018-06-16 19:47中央社 桃園16日電

桃猿隊投手吳丞哲今年出賽數為全中職投手群最多，已拿下10個中繼點。 聯合報系資料...
桃猿隊投手吳丞哲今年出賽數為全中職投手群最多，已拿下10個中繼點。 聯合報系資料肇
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桃猿隊投手吳丞哲今年出賽數為全中職投手群最多，已拿下10個中繼點，僅落後統一獅邱浩鈞，不過吳丞哲今天表示「沒去想」，怕想太多反而造成自己壓力。

Lamigo桃猿隊去年季中選秀第6輪選中吳丞哲，今年是吳丞哲第一個完整球季，但已在猿隊牛棚扮演吃重角色，今天賽前本季累積出賽32場，出賽數與統一獅王鏡銘、富邦悍將賴鴻誠並列本季投手最多。

吳丞哲說：「教練給我機會就把握住，不管領先落後，有機會上去幫助球隊，其實比較重要。」

吳丞哲目前拿下10個中繼點，僅落後統一獅隊投手邱浩鈞1個中繼點，但他透露，每天比賽結束忙著保養身體、休息，因此「沒去想（成績）」。

吳丞哲認為，畢竟還有下半季，若現在就去在意那些獎項，反而投球時容易緊繃，會造成自己壓力。

上半季球季進入尾聲，吳丞哲坦承，期間有兩次可能因身體疲累，導致球的尾勁、控球不佳，後來經過隊友陳禹勳開導，在牛棚時不要擔心投不好，否則反而表現不出來，把每位打者都當作最後一名打者，專注投好每一顆球。

面對登板時壘上有人，吳丞哲會試著調適心情，讓自己興奮、但不要有壓力。他也發現，自己在壘上有人時，反而比壘上無人時還比較不緊張。

「投保送都在壘上沒人」，吳丞哲希望，未來在面對兩人出局或壘上沒人局面，要再更注意。

吳丞哲統一獅
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