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豪雨特報！吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00Tzuyi

從去年八月中被下放到二軍後，大師兄林智勝相隔9個半月終於重新在一軍亮相。他前四戰沒有打擊表現，6月5日後場場有安打，不過每場僅1支，6月10日則揮出本季首支全壘打。在開轟完的隔日，他經由教練團推薦確定入選今年全明星賽，這將是他連續第15年參賽，僅次張泰山及彭政閔。

今年36歲的林智勝，2003年由甫成軍12天的La New熊隊用狀元籤選入代訓。隔年6月他在初登板就擔任第四棒打者，該季締造新人球季連續23場安打，打破原本鄭幸生保持的舊有紀錄。在生涯紀錄方面，他目前的全壘打以254支排名史上第二，僅落後張泰山35支；打點及得分都排名第三，前二名同樣是張泰山及彭政閔，分別落後330分及173分。在個人紀錄方面，他則可以挑戰第6或7位1300場出賽、第5位1500支安打的打者，另外較尷尬的生涯1000次被三振，已於6月12日由前隊友林克謙幫助他完成。

林智勝目前是最有機會挑戰張泰山各項紀錄的球員，尤其是他有能力直攻300轟，明後年...
林智勝目前是最有機會挑戰張泰山各項紀錄的球員，尤其是他有能力直攻300轟，明後年就有機會達成。 聯合報系資料照片
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林智勝生涯平均每3.1打數1支安打，每18.4打數1支全壘打，加上近幾年中職打擊年的優勢，以他第15年的資歷應該早就突破張泰山及彭政閔。可惜他的職棒生涯看似精彩卻並非順遂，2005年至去年原本應出賽1480場，但他僅參與1181場。他沒有全勤出賽的球季，除了球員常會出現的受傷外，他還另有車禍、禁賽等特殊事蹟。不過幸運的是他跌倒後總是能快速站起，讓他至今仍活躍在場上，還保有機會挑戰許多紀錄。

2008年球季林智勝當時擔任La New熊隊長，年初甫獲得當時非常難能可貴的複數年合約。不過在4月4日與象隊的比賽中，因不滿裁判判決，進而飛身衝撞一壘審，並引發後續延長賽團隊與裁判發生衝突。原本聯盟認為他行為不當，加上網路言論被視為誤導球迷，決議無限期停賽及罰款處分。經由球團及教練會同他道歉，加上球迷聲援，最終改為禁賽15場，讓他在5月就重返球場。

2013年是他生涯面臨比在兄弟被下放二軍還更大的危機，7月17日賽後返回住處途中發生車禍，包含頭部撕裂傷、右手受傷外，更嚴重的是左膝外側韌帶斷裂。一般球員大概運動生涯就告終，不過林智勝隔年還是回到球場，但自認無法恢復打擊手感，且成績下滑不少，變成生涯最差，讓他一度考慮引退。不過當時他的成績仍優於許多打者，球團讓他赴日秋訓，因此讓他在2015年再創高峰。

林智勝在2008年的衝撞事件及2013年的嚴重車禍，都讓他差點提早告別中職生涯。...
林智勝在2008年的衝撞事件及2013年的嚴重車禍，都讓他差點提早告別中職生涯。 聯合報系資料照片
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2015年是林智勝第二張複數年合約的最後一年，這年他達成生涯1000場出賽、1200支安打、800分打點及得分。在9月時還出現單場三響砲，同時完成生涯200轟，並在隨後兩戰又擊出3支全壘打，總計10打席8打數6支全壘打，是最短區間紀錄。當年他最終繳出31支全壘打、30盜壘、打擊率0.380，達成聯盟首次「333」紀錄，只可惜高國輝及林智平分別以39轟及32盜獲獎，他未能因此拿下全壘打王或盜壘王殊榮。

2017年季初林智勝接下中信兄弟隊長一職，但8月時左側腹斜肌拉傷，被下放二軍。他原認為約半個月即可回到一軍，但總教練卻認為應該要2個月，並宣告他的球季結束。由於球隊進入季後賽，他未被列入出賽名單之中，與其他多位球員一起提早被球團放假，事後還傳出多項未證實的傳聞。相較於其他球員被釋出，他仍有合約在身，只是一直被教練解釋為身體狀況問題而未出賽，直到今年5月底解禁。

目前林智勝已經正常先發出賽，並重返中心打者名單，應該可獲得比較多上場機會。不過重返一軍後，他的成績還是有待努力，前9場的表現僅優於2005年職棒二年級時，他展現的氣勢及給予對手的壓迫，似乎不如以往強盛。中信今年剩下64場賽事，他最多大概僅能跟彭政閔競逐生涯打點第二名。

林智勝以往有揮出致勝一擊的實力，打擊時充滿打爆對手的氣勢，不但自己成績耀眼，更能...
林智勝以往有揮出致勝一擊的實力，打擊時充滿打爆對手的氣勢，不但自己成績耀眼，更能帶動球隊士氣。 聯合報系資料照片
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另一個會影響大師兄挑戰巔峰的是合約，他的複數年合約將於今年到期。雖然看似與球團破冰，但最終球團會不會續約，或是跟鄭達鴻一樣下場，都是難以掌握的狀況。對林智勝而言，關鍵就是在後續的64場賽事，他要能證明他還是兩年前的大師兄，有實力、有霸氣、有人氣，才能讓球團願意提供他合約及上場機會。但倘若是以目前這樣的打擊表現，加上年紀及守備考量，恐怕就不一定會獲得續約，而且未必能像蔣智賢等人獲得青睞，可能如同張泰山般只能黯然離開。

因此要挑戰生涯紀錄，關鍵應該就是今年剩餘的賽事，他必須像以前一樣快速重新站起，把握現在的上場機會。若他能再打三年，包含全壘打、打點等紀錄，或許就會成立新的林智勝障礙！

林智勝中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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