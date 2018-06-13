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世大棒中培隊速度優勢 國手資歷球員帶頭衝

2018-06-13 20:55中央社 台中13日電

世大棒中華隊5月中選出27人培訓名單，6月初報到、展開集訓，昨天舉行分組對抗賽，...
世大棒中華隊5月中選出27人培訓名單，6月初報到、展開集訓，昨天舉行分組對抗賽，今天起預計與亞運中華成棒培訓隊打3場比賽，接著也會和中華職棒二軍安排交流賽。 圖／聯合報系資料照
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世大棒中華培訓隊今天與亞運中華成棒培訓隊打交流賽，總教練林宗毅分析，球隊特色是「速度」，在正式比賽前還有約6、7場交流賽，陣中有國手資歷球員帶領、力拚佳績。

世大棒中華隊5月中選出27人培訓名單，6月初報到、展開集訓，昨天舉行分組對抗賽，今天起預計與亞運中華成棒培訓隊打3場比賽，接著也會和中華職棒二軍安排交流賽。

林宗毅表示，球員結束春季聯賽後就開始自主訓練，集合起來訓練沒多久，昨天分組對抗賽觀察，默契還沒有很熟悉，持續以賽代訓，備戰7月初開打的世界大學棒球錦標賽。

林宗毅指出，此批選手具有「速度」優勢，野手腳程快，投手球速也不錯；目前還在培訓階段，投手定位還沒有完全確定；但林宗毅表示，選進培訓隊的投手，在母隊定位先發者較多，「但學生球隊不同於職業隊，只要球隊需要，他們就必須登板，無論在培訓隊中定位先發、後援，以他們的經驗都可以勝任」。

至於野手部分，中心棒次暫時安排由施冠宇、王詩聰和高宇杰扛起，王詩聰打擊具有不錯的爆發力，高宇杰扛主戰捕手，王政順也具不錯長打實力，四人也都表態有意投入今年中職選秀

世大棒中華培訓隊總計選入27人，之後會選出正式22人名單，此批選手中，不乏成棒國際賽經驗豐富的選手，如林安可、江國豪等人，林宗毅表示，當初在選名單時就有考慮過，除了選進具國家隊資歷的球員，也選入不少潛力好手，就是希望可以起帶領作用，但球員還年輕，穩定性尚待磨練。

中華隊世大棒與南韓、捷克、澳洲分在同組，林宗毅表示，「把自己準備好，球隊氣氛好、選手不要受傷」，力拚好成績。

中職選秀球速

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