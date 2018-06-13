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中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣應援方式

2018-06-13 07:00Ramos

6月16、17日Lamigo桃猿在主場桃園對中信兄弟，邀請到一個男人來台交流，這個男人影響中華職棒十分深遠，至今仍持續不墜，他是韓職樂天巨人啦啦隊長趙智薰。

時間拉回到2012年11月，這一年亞洲職棒大賽在南韓釜山舉辦，除了四國職棒冠軍球隊中職桃猿、日職巨人、韓職三星獅、澳聯伯斯熱火，還有中國代表隊和地主釜山樂天巨人，總計6隊。

亞職大賽正式開打之前，桃猿先到樂天巨人二軍訓練基地練球，這裡有一座標準人工草皮球場，還有室內練習場、餐廳、會議室，設備應有盡有，當時桃猿總教練洪一中和球員看了十分驚豔，給予高評價，之後全隊再轉赴馬山球場，與NC恐龍進行熱身賽，對於這座球場，桃猿球員好評不斷。

中韓職棒交流日益頻繁，韓職樂天巨人看中台灣南部氣候宜人，今年來到高雄春訓。 聯合...
中韓職棒交流日益頻繁，韓職樂天巨人看中台灣南部氣候宜人，今年來到高雄春訓。 聯合報系資料照片
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亞職大賽11月8日正式點燃戰火，首戰午場桃猿以14：1大勝中國，晚場重頭戲來了，由地主樂天巨人迎戰伯斯熱火，比賽過程不贅述，重點是啦啦隊長趙智薰，加上4名啦啦隊女孩，在球場一壘側看台載歌載舞，隨著音樂舞動帶動球迷應援，全場嗨翻了。

當時，桃猿領隊劉玠廷率行政團隊，包括「阿誠」邱信誠在內，坐在趙智薰唱跳的舞台底下，就這樣靜靜坐著，仿佛在看一場華麗的應援秀，看得出神。

Lamigo球團的加油方式深受樂天巨人影響，隊長阿誠(右)不斷改良升級，桃猿主場...
Lamigo球團的加油方式深受樂天巨人影響，隊長阿誠(右)不斷改良升級，桃猿主場比賽氣氛越來越high。 聯合報系資料照片
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沒錯，樂天巨人主場社稷棒球場有著「全世界最大的KTV」美譽，趙智薰更是韓職所有球隊當中，最具特色且知名度最高的啦啦隊長，他從2001年起就踏進韓職應援圈，2006年至今都是樂天巨人啦啦隊長，他開設「應援團公司」，職棒非球季期間，也會到職業籃球和職業排球場子應援，把歡樂帶給球迷，相當專業。

劉玠廷和行政團隊親身考察趙智薰和應援團隊，也參考樂天巨人DJ室，當下就決定把這套超酷的應援方式帶回台灣，還叫阿誠減肥，準備當「台版趙智薰」。

現在到桃猿主場看球，不但比賽精彩，還有專業的啦啦隊表演和炫麗的聲光舞蹈秀。 記者...
現在到桃猿主場看球，不但比賽精彩，還有專業的啦啦隊表演和炫麗的聲光舞蹈秀。 記者藍宗標／攝影
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2013年中職開季前，桃猿砸大錢改裝一壘側看台的大舞台和DJ室，熱身賽時阿誠粉墨登場，將韓風應援方式搬到中職，但其實當初桃猿內部評估，不知道台灣球迷能否接受融入，也不知道這個改變能否成功。

事實證明，桃猿韓風應援大成功，其他3隊紛紛跟進，也跟著吹電子樂曲應援風，而且各隊都有「屬於自己的趙智薰」，好比說統一獅的達平、中信兄弟的小白、富邦悍將的Anu(阿努)，各有特色，也宣告中職早期傳統應援方式，再也回不去了。

統一獅隊Uni Girls也跟著做出改變，近年還與西武啦啦隊Bluelegend...
統一獅隊Uni Girls也跟著做出改變，近年還與西武啦啦隊Bluelegend一同表演進行交流。 圖／統一獅隊提供
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桃猿融合韓風應援，這幾年更發揚光大，例如把啦啦隊女孩擴編，假日單場甚至將近20人，還有全猿主場等，親臨現場會發現，其實桃猿主場球迷嗨的程度，不輸樂天巨人主場社稷棒球場，趙智薰可能作夢也沒想到，他那「超越勝負的感動」應援方式，竟深遠影響著中職。

如果沒有2012年韓職主辦的亞職大賽，現在中職加油方式還是會是整場只有「Hito Hito Hito 嘿」、「安打安打全壘打」、「便當、便當、揮棒落空」口號聲嗎？

Lamigo桃猿LamiGirls

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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