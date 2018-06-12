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日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00福耳

交流戰剩下最後一週的賽程，最大驚奇就是開打前還在央聯墊底的養樂多，打完11場比賽後，竟以9勝2敗，超過8成的勝率，暫居首位，只要在剩餘7場比賽不要出太大的狀況，有望能拿下首次的交流戰獲勝，排名接下來的球隊，勝率超過5成則有西武、軟銀、羅德、廣島、歐力士及DeNA等6隊，其中羅德與養樂多相同，都是在所屬聯盟中敗多於勝的球隊，但在交流戰卻打出不錯的成績。

從3日在自家主場對廣島開始，到上週5場在央聯主場的交流戰比賽，羅德連6場比賽排出的都是全本土先發打線，全本土打線對於日職其他各隊來說，不算常見的狀況，因為至少都有一名洋砲，但今年的羅德卻幾乎場場都是全本土先發，如果是在隊上本土強打者如雲，如軟銀、廣島等隊，這種狀況還能夠理解，但羅德不同，不是由於本土強打者多，而是因為隊上的洋助人對於打線的貢獻度實在不高，嗯，應該這麼說，羅德在季前找來的新洋砲，就只有多明格斯(Matt Dominguez)及佩古洛(Francisco Peguero)兩人，多明格斯13年在休士頓太空人時曾單季擊出21轟；而去年還在日本獨立聯盟打球的佩古洛，則是季前才通過測試加入的。

被寄予重望的多明格斯，熱身賽表現不佳，出賽8場，打擊率只有1成58，沒有全壘打也沒有打點，因此羅德讓他從二軍開始，直到5月初才拉上一軍，一軍的頭幾場比賽，多明格斯一支安打也打不出來，5月中出現首轟後，10場比賽就打了6支全壘打，打下13分打點，其中還兩度幫助球隊從落後逆轉，當時的長打表現，讓他被認為是羅德打線的救世主，沒想到進入6月，6場比賽14個打數只有1支安打，神話迅速破滅，他也被拔掉先發，近4場都只有上場代打，羅德又重新回到全本土打線，至於佩古洛，在二軍5月的打擊近況不佳，要上一軍可能還要再等等，對打線的幫助可能也不會太大。

5月底10戰6轟，一度被稱為羅德打線救世主的洋砲多明格斯(Matt Doming...
5月底10戰6轟，一度被稱為羅德打線救世主的洋砲多明格斯(Matt Dominguez)，由於陷入打擊低潮，從2日的這場比賽後，就被移出先發打線之外了。 福耳攝影
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其實羅德攻擊火力低落也不是今年才有的事，尤其是在長打這一塊，過去三年的全壘打數都在洋聯墊底，主要就是因為沒有像其他各隊一樣有具代表性的本土強打者，加上這幾年來找的洋砲實在都不行，比較有攻擊力的就是目前效力軟銀的德斯派耶(Alfredo Despaigne)，在他之後連兩季的洋砲都不符需求，才導致羅德長程砲火嚴重不足，本季更慘，至今打了56場，團隊全壘打數只有27支，比倒數第二的歐力士還少了快20支，全壘打在羅德已成了奢侈品，如果再這樣下去，恐怕會創下近5年來全壘打的新低，這也直接影響戰績，羅德在17年墊底，今年也只排在第5。

羅德這兩年來的洋砲都不夠力，也間接給了台灣好手王柏融如要挑戰日職時的好選項，一來是Lamigo與羅德近幾年培養出良好的合作默契，王柏融與羅德彼此都有一定的熟悉度，能較快速融入球隊，二來是羅德近年戰績不佳，球迷及球團的容忍度較其他每年只以爭冠為目標的豪門球隊，如阪神、巨人高出許多，壓力相對來說不會那麼大，三來就是隊上洋助人競爭對手較少，有較大的機會能在一軍出賽，如果再打出穩定，甚至能複製在中職8成左右的成績，那將會成為羅德打線的救世主。

王柏融未來若能轉戰羅德，只要能打出在中職8成的成績，就能成為球隊的新救世主。 聯...
王柏融未來若能轉戰羅德，只要能打出在中職8成的成績，就能成為球隊的新救世主。 聯合報系資料照片
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再者，羅德目前有陳冠宇李杜軒兩名台灣球員，如果明年兩人續留，那王柏融就不愁沒有同胞的溫暖，另外，開個玩笑，連應援曲都不用改了，不過王柏融如有意旅日，還是得先把在中職的這個球季打好，維持與前兩年相當的成績，才有選擇球隊的籌碼。

千葉羅德王柏融陳冠宇李杜軒

福耳

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