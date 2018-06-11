中職／林智勝獲教練推薦 連15年參加明星賽

2018-06-11 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林智勝獲選明星賽。 報系資料照 分享 facebook 2018中職明星賽總教練推薦名單今天出爐，在期限前重返一軍的林智勝打出不錯成績，總教練會議中，經過幾番的討論，最終獲得三商美邦白隊教練推薦，延續連15年參加明星賽紀錄，僅次於張泰山19次、彭政閔18次。

林智勝在昨天敲出本季首轟，5月31日回到一軍符合明星賽推薦資格，8場出賽敲出4安、6打點，打擊率2成11，以一壘手身份獲推薦參加明星賽，可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄，挑戰中職明星賽史上最多轟。