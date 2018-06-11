親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
林書豪專區

12年國教令人困惑的關鍵詞 「素養」到底是什麼？

吃荔枝小心「荔枝病」！這個時候吃 嚴重可能致命

中職／林智勝獲教練推薦 連15年參加明星賽

2018-06-11 14:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

林智勝獲選明星賽。 報系資料照
林智勝獲選明星賽。 報系資料照
分享
2018中職明星賽總教練推薦名單今天出爐，在期限前重返一軍的林智勝打出不錯成績，總教練會議中，經過幾番的討論，最終獲得三商美邦白隊教練推薦，延續連15年參加明星賽紀錄，僅次於張泰山19次、彭政閔18次。

林智勝在昨天敲出本季首轟，5月31日回到一軍符合明星賽推薦資格，8場出賽敲出4安、6打點，打擊率2成11，以一壘手身份獲推薦參加明星賽，可望刷新生涯明星賽3支全壘打紀錄，挑戰中職明星賽史上最多轟。

林智勝中職

相關新聞

中職／穿富邦悍將練習衣 王建民：像中華隊顏色

2018-06-11 14:06

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

韓職／王維中好投 敗在「恐龍」隊友

2018-06-11 00:09

中職／一齊輸一齊贏 猿獅勝差跳恰恰

2018-06-11 00:05

中職／鋒哥一句話 王建民當富邦人

2018-06-11 00:02

棒球／搭船通勤 靠熱忱入選青棒國手

2018-06-10 23:19

華南青少棒／陳浩恩率新北奪冠 9名少棒國手再拚U15

2018-06-10 22:45

中職／王溢正7局僅失1分 猿隊大勝悍將

2018-06-10 21:47

中職／林智勝本季首轟沒建功 獅隊8：6贏兄弟

2018-06-10 21:13

青少棒／新北市拿U15代表權 送教練最好畢業禮

2018-06-10 20:41

韓職／王維中優質先發無關勝敗 斗山熊再見轟

2018-06-10 19:14

韓職／斗山熊再見轟6:3 王維中7局好投無關勝負

2018-06-10 18:55

中職／猿隊5：0領先悍將隊 4局下因雨暫停

2018-06-10 18:43

韓職／王維中對斗山熊優質先發 無關勝負

2018-06-10 18:24

中職／王建民任教練 葉君璋：心理層面幫助更大

2018-06-10 18:15

日職／陽岱鋼4支1 巨人大城卓三再見安退西武

2018-06-10 17:39

中職／夢到王建民來悍將隊 郭泓志讓出40號球衣

2018-06-10 16:46

中職／王建民點頭悍將客座教練 領隊：鋒哥夠力

2018-06-10 15:32

中職／王建民回來了 任悍將隊二軍客座教練

2018-06-10 15:07

青棒／東水3年搭船通勤 陳正毅選上國手熬出頭

2018-06-10 14:50

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39
看更多

熱門文章

NBA／勇士制霸破壞平衡？ 總管：取悅球迷與我無關

2018-06-10 16:11

陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊

2018-06-11 07:00

NBA／球員教練合奪8冠 柯爾：準備要追上禪師

2018-06-10 16:10

擊倒勇士三種速成方案 全都需要冠軍大叔

2018-06-11 07:00

法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

2018-06-11 00:23

法網／納達爾直落三拍下汀恩 奪11冠締史上新高

2018-06-10 23:54

NBA／林書豪政大致詞： 一輩子記得艾利斯的好

2018-06-11 10:28

中職／王建民點頭悍將客座教練 領隊：鋒哥夠力

2018-06-10 15:32

韓職／斗山熊再見轟6:3 王維中7局好投無關勝負

2018-06-10 18:55

NBA／談詹姆斯未來動向 韋德：家庭是最大因素

2018-06-11 09:23

NBA／封王香檳喝到茫 柯爾：再執教20年

2018-06-11 00:22

中職／夢到王建民來悍將隊 郭泓志讓出40號球衣

2018-06-10 16:46

中職／鋒哥一句話 王建民當富邦人

2018-06-11 00:02

NBA／未確定要退役 韋德：若回歸只披熱火球衣

2018-06-11 08:59

法網／11度捧冠 納達爾坦言：一度擔心手指傷勢

2018-06-11 07:38

MLB／代打滿貫砲後 崔志萬被釀酒人交易到光芒

2018-06-11 09:27

MiLB／1年內連升2階 江少慶上3A當張育成隊友

2018-06-11 08:58

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

韓職／王維中優質先發無關勝敗 斗山熊再見轟

2018-06-10 19:14

NBA／網路瘋傳節目魔咒 布萊恩：我說該長大了

2018-06-11 12:07

法網／蠻牛納達爾進化 把休息當訓練

2018-06-11 00:16

NBA／杜蘭特摘MVP 勇士始終是柯瑞的球隊

2018-06-11 13:17

【選秀系列之2】 新一代王牌殺手 聲名狼籍的杜克悍將

2018-06-11 12:53

NBA／勇士王朝無人能推翻 估計可再延長3年

2018-06-11 13:09

網球／費德勒結束休兵 下周復出瞄準溫網

2018-06-10 20:36

中職／林智勝本季首轟沒建功 獅隊8：6贏兄弟

2018-06-10 21:13

韓職／王維中好投 敗在「恐龍」隊友

2018-06-11 00:09

中職／穿富邦悍將練習衣 王建民：像中華隊顏色

2018-06-11 14:06

中職／一齊輸一齊贏 猿獅勝差跳恰恰

2018-06-11 00:05

日職／陽岱鋼4支1 巨人大城卓三再見安退西武

2018-06-10 17:39

NBA／新賽季新氣象 金塊調整隊徽球衣造型

2018-06-11 11:42

法網／納達爾抱第17座大滿貫 稱不緊盯費爸20冠

2018-06-11 11:42

MLB／贏洋基終止8連敗 大都會釋出老將A-Gon

2018-06-11 13:34

法網／遲來的加冕 哈蕾普終於捧起大滿貫獎盃

2018-06-11 00:14

法網／「蠻牛」納達爾11度制霸法網 球衣熱銷

2018-06-11 10:37

NBA／成為活塞新主帥？凱西：已與管理階層多次會面

2018-06-11 12:54

足球／加入中華隊 夏維耶：掙扎過但選擇正確

2018-06-10 20:42

法網／紅土之王納達爾 走過人生低谷再起

2018-06-11 12:31

MLB／又是贏一分 水手收本季第21場險勝

2018-06-11 11:09

NBA／盤點選秀超幸運十大球隊(上)

2018-06-11 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top