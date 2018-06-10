華南青少棒／陳浩恩率新北奪冠 9名少棒國手再拚U15

2018-06-10 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新北市隊奪下華南金控盃青少棒賽冠軍。圖／棒協提供 分享 facebook 107年華南金控盃全國青少棒錦標賽今天在天母棒球場上演「雙北對決」，新北市隊陳浩恩先發5.2僅失3分，打線也有效串聯，提前6局以10：3擊敗台北市隊奪冠，取得11月巴拿馬U15世界盃青少棒賽中華隊組訓權。

新北、北市在今年華南金控盃都以全勝之姿挺進冠軍戰，今天新北在第2局就靠接連安打和北市的失誤進帳6分大局，之後局局有攻勢，陳浩恩有效壓制北市攻勢，讓新北在比分拉開7分差後提前迎接冠軍榮耀。

今年新北市隊由二重國中為主體，總教練楊冠毅即將卸任二重總教練一職，在這最後一戰，他告訴球員，「就當作送我離開前最後的禮物吧。」而子弟兵沒讓他失望，讓他直呼很感動。

他指出，賽前叮嚀球員，一定要用火力支援投手，球員也成功做到了，「18個選手，都是贏球的關鍵。」

陳浩恩先發5.2局失3分，拿下勝投和最有價值球員；楊冠毅透露，陳浩恩在硬式聯賽後陷入低潮，靠著梁如豪教練的鼓勵和調整，找回「原本的陳浩恩」。

這也是陳浩恩國中首度奪下MVP，他提到，自己在這次賽事心理素質進步很多。