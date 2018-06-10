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中職／林智勝本季首轟沒建功 獅隊8：6贏兄弟

2018-06-10 21:13聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林智勝 擷圖自兄弟象臉書粉絲團
林智勝 擷圖自兄弟象臉書粉絲團
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統一獅隊今天繼續在洲際棒球場對戰中信兄弟，施子謙先發6.1局失4分，打線也一度拉開8：0的大幅領先，雖然牛棚不穩讓林智勝敲本季首轟，比分差縮小到兩分，但獅隊終場有驚無險以8：6贏球。

獅隊今天面對兄弟先發洋投萊福力，靠安打和失誤搶下第1分，接著蘇智傑補上右外野陽春砲，先替球隊打下2：0領先。2局上連獲3次四壞保送攻佔滿壘，陳傑憲擊出滾地球再添1分。

萊福力前兩局就對主審好球帶表達不滿，3局上被吳桀睿敲二壘打，之後面對前一打席開轟的蘇智傑，先發生暴投送分，之後又投近身球讓雙方爆衝突板凳清空，萊福力被主審以故意投危險球及挑釁行為驅逐出場，獅隊則趁勝追擊再添3分拉開差距。

5局上獅隊首名打者陳鏞基從官大元手中再轟陽春全壘打，一度讓比分擴大至8：0，但獅隊攻勢就此打住，還讓兄弟燃起反撲氣燄。

5局下兄弟靠王威晨、張志強的連續安打破蛋，張志豪在6局下轟陽春砲，本季第13轟再追上蘇智傑並列聯盟全壘打王。

兄弟接著在7局下還有攻勢，吳東融、王威晨連兩棒安打，張志強高飛犧牲打再送回分數，把獅隊先發施子謙打退場，2出局林智勝砲轟牛棚，從黃竣彥手中掃出3分砲，本季首轟出爐，替兄弟把比分追成2分落後。

獅隊9局下由王鏡銘登板關門，1出局一、三壘有人時連續讓林智勝、周思齊擊出滾地球，成功守住勝利。

施子謙先發6.1局，被揮出10支安打，包括張志豪的陽春砲，失4分，也投出5次三振，沒有保送，拿下本季第7勝並獲選單場MVP。萊福力只投2局失5分（4分自責分），出現4次保送和3K，吞敗投，兄弟一共動用5名牛棚投手完成比賽。

牛棚林智勝

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