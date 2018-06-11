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【殺破狼周運勢】金牛職場有亮眼表現 射手戀情發展關鍵期

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00Hiyan

於5月29日開打的2018年日本職棒兩聯盟交流戰，將於本週進入到最後一週的賽事。打到昨天（10日）為止，中央、太平洋兩聯盟各自獲得33勝，平分秋色。本週除了關心12球團的各別戰績之外，「團體組」的最後勝負也值得關注，畢竟從2005年開始實施的交流戰，過去13年之中，中央聯盟僅僅在2009年曾經總成績贏過太平洋聯盟一次（70勝67敗7和），其餘12次全輸。想要擺脫「人氣央聯、實力洋聯」的印象，今年將是中央聯盟扳回顏面久違的大好機會。

這幾年只要談到交流戰，不外乎就是太平洋聯盟的天下。過去13年的歷史，洋聯總戰績981勝（勝率0.529）也徹底壓過央聯的872勝（勝率0.471）。不只是交流戰，近10年的日本總冠賽也只有巨人隊分別在2009年、2012年兩度打敗過日本火腿隊，其他8年的日本一決戰的贏家都是洋聯球隊。

今年交流戰中央聯盟能夠有機會雪恥，主要的原因除了連續3年勝率第一的軟銀鷹隊，受到傷兵不斷所影響、戰力受創之外，中央聯盟養樂多燕子隊的驚奇演出更是關鍵。

養樂多昨天再以9比5擊敗歐力士之後交流戰成績來到了9勝2敗，領先居次的西武、軟銀2場勝差，將有機會挑戰隊史第一座交流賽冠軍。過去13年的交流戰，太平洋聯盟除了西武、樂天之外，其他的軟銀、羅德、歐力士、日本火腿等4支球團都拿過第一。而中央聯盟則是僅僅只有2012年、2014年的巨人隊兩度奪冠。12日開始養樂多與西武的三連戰之後，2018年交流戰冠軍誰屬，養樂多或是西武誰能首度奪冠，態勢將會更加明朗。

事實上，養樂多過去一向不擅長打交流戰，從2012年起的交流戰排名都在B段班，即使2015年拿下聯盟優勝當時在交流戰都只有8勝9敗1和、排名第八的戰績。去年他們更是難堪地寫下交流戰10連敗，以5勝12敗1和墊底。今年卻能夠在交流戰大翻身，的確讓很多專家跌破眼鏡，尤其是投手群脫胎換骨的表現。

養樂多隊在青木宣親歸隊加盟，山田哲人復活的加持下，攻擊並不比其他球隊遜色，問題在投手群。交流戰之前，燕子軍的團隊打擊率0.252在央聯排名第四，團隊防禦率4.54則是墊底。而目前他們在交流戰出賽11場，團隊打擊率0.248成績與聯盟例行賽差距不大、排名整體第六；團隊防禦率2.70則有大幅進步，高居12球團第一。尤其是牛棚夠力，更是令人驚艷。

山田哲人在去年打擊陷入低潮，本季出現強力反彈，開季至今54場賽已打出14支全壘打...
山田哲人在去年打擊陷入低潮，本季出現強力反彈，開季至今54場賽已打出14支全壘打並有14次盜壘成功！ 維基百科／ぽこ太郎攝影
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原本被設定為守護神的新洋投卡萊西堤（Matt Carasiti）在交流戰之前表現走樣，到了交流戰已經一舉拿下3勝3中繼成功、防禦率0.80，重新贏得教練團信任。守護神石山泰雅出賽7場無失分，獲得1勝5救援成功，穩固了最後一道防線。加上二年級生左投中尾輝2勝2中繼成功、防禦率3.00，34歲老將近藤一樹出賽4場無失分、3中繼成功，都是重要功臣。在投打相互配合之下，原本交流戰前戰績只有17勝26敗1和、墊底的養樂多，已經追上阪神並列第三，勝率也即將回到5成，是今年交流戰的大驚奇也是大贏家。

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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