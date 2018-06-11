日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

於5月29日開打的2018年日本職棒兩聯盟交流戰，將於本週進入到最後一週的賽事。打到昨天（10日）為止，中央、太平洋兩聯盟各自獲得33勝，平分秋色。本週除了關心12球團的各別戰績之外，「團體組」的最後勝負也值得關注，畢竟從2005年開始實施的交流戰，過去13年之中，中央聯盟僅僅在2009年曾經總成績贏過太平洋聯盟一次（70勝67敗7和），其餘12次全輸。想要擺脫「人氣央聯、實力洋聯」的印象，今年將是中央聯盟扳回顏面久違的大好機會。

這幾年只要談到交流戰，不外乎就是太平洋聯盟的天下。過去13年的歷史，洋聯總戰績981勝（勝率0.529）也徹底壓過央聯的872勝（勝率0.471）。不只是交流戰，近10年的日本總冠賽也只有巨人隊分別在2009年、2012年兩度打敗過日本火腿隊，其他8年的日本一決戰的贏家都是洋聯球隊。

今年交流戰中央聯盟能夠有機會雪恥，主要的原因除了連續3年勝率第一的軟銀鷹隊，受到傷兵不斷所影響、戰力受創之外，中央聯盟養樂多燕子隊的驚奇演出更是關鍵。

養樂多昨天再以9比5擊敗歐力士之後交流戰成績來到了9勝2敗，領先居次的西武、軟銀2場勝差，將有機會挑戰隊史第一座交流賽冠軍。過去13年的交流戰，太平洋聯盟除了西武、樂天之外，其他的軟銀、羅德、歐力士、日本火腿等4支球團都拿過第一。而中央聯盟則是僅僅只有2012年、2014年的巨人隊兩度奪冠。12日開始養樂多與西武的三連戰之後，2018年交流戰冠軍誰屬，養樂多或是西武誰能首度奪冠，態勢將會更加明朗。

事實上，養樂多過去一向不擅長打交流戰，從2012年起的交流戰排名都在B段班，即使2015年拿下聯盟優勝當時在交流戰都只有8勝9敗1和、排名第八的戰績。去年他們更是難堪地寫下交流戰10連敗，以5勝12敗1和墊底。今年卻能夠在交流戰大翻身，的確讓很多專家跌破眼鏡，尤其是投手群脫胎換骨的表現。

養樂多隊在青木宣親歸隊加盟，山田哲人復活的加持下，攻擊並不比其他球隊遜色，問題在投手群。交流戰之前，燕子軍的團隊打擊率0.252在央聯排名第四，團隊防禦率4.54則是墊底。而目前他們在交流戰出賽11場，團隊打擊率0.248成績與聯盟例行賽差距不大、排名整體第六；團隊防禦率2.70則有大幅進步，高居12球團第一。尤其是牛棚夠力，更是令人驚艷。

山田哲人在去年打擊陷入低潮，本季出現強力反彈，開季至今54場賽已打出14支全壘打並有14次盜壘成功！ 維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

原本被設定為守護神的新洋投卡萊西堤（Matt Carasiti）在交流戰之前表現走樣，到了交流戰已經一舉拿下3勝3中繼成功、防禦率0.80，重新贏得教練團信任。守護神石山泰雅出賽7場無失分，獲得1勝5救援成功，穩固了最後一道防線。加上二年級生左投中尾輝2勝2中繼成功、防禦率3.00，34歲老將近藤一樹出賽4場無失分、3中繼成功，都是重要功臣。在投打相互配合之下，原本交流戰前戰績只有17勝26敗1和、墊底的養樂多，已經追上阪神並列第三，勝率也即將回到5成，是今年交流戰的大驚奇也是大贏家。