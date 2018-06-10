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日職／陽岱鋼4支1 巨人大城卓三再見安退西武

2018-06-10 17:39聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陽岱鋼敲出1支安打。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
陽岱鋼敲出1支安打。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
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日職巨人隊與西武隊交流戰最後一場比賽，陽岱鋼擔任先發中外野手、第7棒，單場唯一安打出現在9局下，替球隊製造滿壘機會，巨人隊接著靠大城卓三代打敲出再見安打，以3：2贏球，取得2連勝。

陽岱鋼昨天中斷連續5場安打，今天繼續擔任第7棒，首打席擊出游擊滾地球出局，之後連兩打席遭到三振。

巨人隊前兩局靠坂本勇人、龜井善行的陽春砲打下2：0領先，但4局打完被西武隊追平。

雙方維持2：2平手直到9局下，巨人隊岡本和真率先上場就敲安打，前3打席都敲安打的龜井善行遭到故意四壞球敬遠，陽岱鋼接著上場擊出三壘方向安打形成滿壘，菜鳥大城卓三代打揮出右外野再見安打，助巨人隊搶下勝利。

陽岱鋼今天4打數敲出1支安打，吞下2次三振，打擊率跌破3成，從賽前的3成02降至2成98。

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巨人陽岱鋼

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