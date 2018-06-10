青棒／東水3年搭船通勤 陳正毅選上國手熬出頭

2018-06-10 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



今年畢業的東港海事棒球選手陳正毅（右）在體育老師兼社團教練潘冠霖（左）帶領指導下，表現優異獲得外界肯定。記者蔣繼平／攝影 分享 facebook 今年從東港海事畢業的陳正毅是小琉球人，每天搭船通勤上學仍練出一身好球技，站穩投手丘在高中賽事嶄露頭角，更被選上軟式青棒國手為中華隊爭光。高中才正式練球的他說，希望爭取好表現讓大家看到，並且繼續往棒球這條路前進。

陳正毅目前身高181公分，體型精實，擔任隊上最重要的核心投手，直球球速可飆出136公里，也練出變化球、曲球、變速球、滑球等各種球路，去年參加黑豹旗跟全國高中硬式棒球聯賽，投得很好三振率高，打擊上壘率表現佳。

陳正毅是小琉球人，每天都搭東琉線碼頭交通船通勤上課，由於最晚的末班船是下午6點45分，只能靠放學後跟球隊一起練球，把握不到兩個小時機會，如果遇到公船壞掉或上架維修，練習時間更少，努力堅持就靠對棒球的熱忱。

陳正毅國小國中階段只參加過壘球社團獲得啟蒙，高中加入東水棒球隊，靠著體育老師兼社團教練潘冠霖「熱血」帶領下，短短一個月從壘球轉換硬式棒球，高一首次出賽對到全國第二的屏東高工，只被擊出3支安打，培養信心。

校長黃再鴻與老師潘冠霖都誇讚，陳正毅是歷年來表現最好的全方位選手，在校內資源有限下實在不容易，「只能靠著熱情，把他們從不會教到會」，「沒有正式的場地，發誓砸到人就解散」，都是社團一路走來辛苦經營的心路寫照。