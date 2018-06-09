親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊

2018-06-09 21:24聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

于孟馗擊出再見安打，富邦擊敗桃猿。 報系資料照
于孟馗擊出再見安打，富邦擊敗桃猿。 報系資料照
分享
排名上半季首位的猿隊今天續戰富邦悍將隊，進入9局下前還以1分領先，但終結者陳禹勳登板放火被追平，10局下于孟馗再從他手中敲出再見二壘打，終場悍將隊以5：4贏球，終止2連敗。而猿隊、統一獅隊雙雙輸球，勝差維持1.5場。

開賽猿隊就對羅力展開攻勢，2出局後廖健富、陳俊秀連敲2支二壘打掃回第1分，2局上林立擊出內野安打後，嚴宏鈞敲二壘打送回第1分，同時因失誤攻佔上三壘，林承飛隨後補上右外野高飛犧牲打，替猿隊拉開3：0領先。

猿隊先發洋投史博威則是在2局下遇亂流，被首名打者胡金龍揮出三壘打、再保送陳品捷，接著自己牽制一壘發生失誤掉分，三壘有人時再讓林瑋恩敲出高飛犧牲打。3局下再讓張正偉、林哲瑄連揮2安，因范國宸的滾地球失第3分，悍將隊將戰局扳平。 

兩隊6局打完維持3：3平手，羅力投完6局退場，7局上悍將隊換投賴鴻誠，猿隊靠藍寅倫、林立的接連安打加上悍將隊失誤攻進超前分。但9局下終結者陳禹勳登板放火，被首名打者吳宗峻擊出內野安打，2出局後再被張正偉揮出追平安打。

正規賽9局打完，雙方4：4平手進入延長賽，悍將隊終結者倪福德10局上讓猿隊3上3下，下半局陳禹勳續投，被悍將隊胡金龍敲出安打，而2出局後于孟馗揮出左外野深遠飛球，球落地後彈到全壘打牆又反彈回場內，形成再見二壘打，送胡金龍跑回致勝分。

正當悍將隊慶祝勝利時，猿隊總教練洪一中針對于孟馗的最後一擊上場與主審溝通，但沒改變比賽結果。賽後洪一中解釋：「我是想知道觀眾有沒有碰到那顆球，主審說他很確定沒碰到，我知道這我不能爭，但那是致勝球，為了公平起見，我請主審去看一下重播，這是他們的權利。」

羅力、史博威今天都繳出6局失3分的優質先發，被揮出6支安打、送6次三振，無關勝敗。悍將隊守護神倪福德後援1局奪本季首勝；陳禹勳吞第5敗。

陳禹勳胡金龍

相關新聞

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

2018-06-09 20:28

中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人

2018-06-09 18:28

日職／陽岱鋼吞2K中止連5場敲安 巨人勝西武

2018-06-09 21:40

韓職／王維中拚第5勝 10日先發對斗山熊

2018-06-09 20:07

中職／球季尾聲升一軍 林瑋恩不想再下二軍曬太陽

2018-06-09 19:35

中職／富邦林克謙羅國華 下半季牛棚角色加重

2018-06-09 18:36

中職／記錯出局數鬧烏龍好糗 申皓瑋：哭笑不得

2018-06-09 17:17

棒球／張泰山德島球衣退休 與林英傑投打對決

2018-06-09 16:43

中職／林宥穎太會擋 伍鐸請喝咖啡

2018-06-09 00:21

中職／獅延長賽取勝 進逼桃猿

2018-06-09 00:17

中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝

2018-06-08 23:35

中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總

2018-06-08 22:56

中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟

2018-06-08 22:52

中職／同是新秀即戰力 申皓瑋、廖健富互誇

2018-06-08 21:14

日職／松坂大輔壓制前東家軟銀 奪本季第3勝

2018-06-08 21:06

中職／不只首安、首轟 申皓瑋還留首次保送球

2018-06-08 21:04

日職／陽岱鋼4打數1安打 巨人反撲失利輸西武

2018-06-08 20:29

中職／連8場無失分 郭泓志：每場當最後一場

2018-06-08 19:22

中職／年輕球員打出表現 富邦找可用之兵

2018-06-08 18:43

中職／林益全9日二軍初體驗 高國輝上半季不歸隊

2018-06-08 18:31

華南青少棒／林昱珉後援鎖桃市 東縣逆轉進4強

2018-06-08 17:40

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39
看更多

熱門文章

NBA／勇士108:85直落4掃騎士 4年內3度封王

2018-06-09 11:29

NBA／詹姆斯親口證實 G1賽後情緒失控弄傷手

2018-06-09 13:39

NBA／杜蘭特大三元蟬聯MVP 勇士隊史第6冠

2018-06-09 11:37

NBA／杜蘭特連莊決賽MVP 史上第6人

2018-06-09 11:57

林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂

2018-06-09 14:43

NBA／獨木難撐騎士 詹皇是否轉隊再掀波瀾

2018-06-09 12:44

NBA／柯瑞無緣決賽MVP 柯爾：沒有人在乎

2018-06-09 14:00

NBA／3冠+2座年度MVP 柯瑞史上第8人

2018-06-09 18:07

NBA／杜蘭特決賽高效率 連創多項個人紀錄

2018-06-09 14:00

NBA／笑納生涯第3冠 湯普森：終於超越老爸

2018-06-09 12:50

勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

2018-06-09 11:52

MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

2018-06-09 08:08

NBA／4年3冠成王朝 杜蘭特：偉大是被眾人針對

2018-06-09 15:50

NBA／慶功預備300瓶香檳 勇士燒掉台幣1200萬

2018-06-09 16:24

NBA／杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋

2018-06-09 13:38

NBA／杜蘭特感念賽季起伏 度過麥考受傷別具意義

2018-06-09 14:40

NBA／決賽4戰飆進22顆三分球 柯瑞刷新紀錄

2018-06-09 18:21

NBA／在騎士最終戰？詹姆斯：須與家人討論

2018-06-09 13:27

NBA／詹姆斯6度決賽飲恨 史上第3多

2018-06-09 19:36

NBA／無緣總冠軍賽 塔克：保羅上場現在將不同

2018-06-09 08:48

NBA／不想來別來？川普：不邀奪冠隊訪白宮

2018-06-09 08:19

MLB／田中將大跑壘受傷 5局好投無奈喊卡

2018-06-09 09:25

法網／納達爾11冠差一步 將碰首闖大滿貫的汀恩

2018-06-09 08:06

法網／夜市球王曾俊欣 青少年單打奪冠

2018-06-09 18:46

MLB／投手跑壘受傷 洋基教頭坦言更愛DH制

2018-06-09 11:15

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

2018-06-09 20:28

NBA／杜蘭特向隊友示愛：旅程比終點更棒

2018-06-09 15:31

MLB／田中將大跑壘受傷 當年王建民成生涯轉折

2018-06-09 15:49

MLB／大谷韌帶傷暫不動刀 田中將大當範本

2018-06-09 08:48

NBA／庫茲瑪想變悍 求布萊恩調教

2018-06-09 00:23

2018NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2018-06-09 12:40

NBA／史密斯首戰致命烏龍 詹姆斯隻手難擋勇士

2018-06-09 15:43

中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟

2018-06-08 22:52

中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝

2018-06-08 23:35

中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總

2018-06-08 22:56

影／林書豪政大畢典致詞 祝福畢業生

2018-06-09 13:45

羽球／戴資穎穿上畢業袍 從北市大碩士班畢業

2018-06-09 11:20

法網／單雙打都進決賽 曾俊欣拚青少年組雙冠

2018-06-09 10:22

NBA／柯爾執教4年3冠 生涯獲8枚冠軍戒

2018-06-09 13:19

法網／決賽6勝0敗 史蒂芬斯搶當不敗女王

2018-06-09 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top