中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊

2018-06-09 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



于孟馗擊出再見安打，富邦擊敗桃猿。 報系資料照 分享 facebook 排名上半季首位的猿隊今天續戰富邦悍將隊，進入9局下前還以1分領先，但終結者陳禹勳登板放火被追平，10局下于孟馗再從他手中敲出再見二壘打，終場悍將隊以5：4贏球，終止2連敗。而猿隊、統一獅隊雙雙輸球，勝差維持1.5場。

開賽猿隊就對羅力展開攻勢，2出局後廖健富、陳俊秀連敲2支二壘打掃回第1分，2局上林立擊出內野安打後，嚴宏鈞敲二壘打送回第1分，同時因失誤攻佔上三壘，林承飛隨後補上右外野高飛犧牲打，替猿隊拉開3：0領先。

猿隊先發洋投史博威則是在2局下遇亂流，被首名打者胡金龍揮出三壘打、再保送陳品捷，接著自己牽制一壘發生失誤掉分，三壘有人時再讓林瑋恩敲出高飛犧牲打。3局下再讓張正偉、林哲瑄連揮2安，因范國宸的滾地球失第3分，悍將隊將戰局扳平。

兩隊6局打完維持3：3平手，羅力投完6局退場，7局上悍將隊換投賴鴻誠，猿隊靠藍寅倫、林立的接連安打加上悍將隊失誤攻進超前分。但9局下終結者陳禹勳登板放火，被首名打者吳宗峻擊出內野安打，2出局後再被張正偉揮出追平安打。

正規賽9局打完，雙方4：4平手進入延長賽，悍將隊終結者倪福德10局上讓猿隊3上3下，下半局陳禹勳續投，被悍將隊胡金龍敲出安打，而2出局後于孟馗揮出左外野深遠飛球，球落地後彈到全壘打牆又反彈回場內，形成再見二壘打，送胡金龍跑回致勝分。

正當悍將隊慶祝勝利時，猿隊總教練洪一中針對于孟馗的最後一擊上場與主審溝通，但沒改變比賽結果。賽後洪一中解釋：「我是想知道觀眾有沒有碰到那顆球，主審說他很確定沒碰到，我知道這我不能爭，但那是致勝球，為了公平起見，我請主審去看一下重播，這是他們的權利。」

羅力、史博威今天都繳出6局失3分的優質先發，被揮出6支安打、送6次三振，無關勝敗。悍將隊守護神倪福德後援1局奪本季首勝；陳禹勳吞第5敗。