圖輯／中職艾迪頓完成史上第七場無安打比賽

相關新聞
中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊2018-06-09 21:24
中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人2018-06-09 18:28
日職／陽岱鋼吞2K中止連5場敲安 巨人勝西武2018-06-09 21:40
韓職／王維中拚第5勝 10日先發對斗山熊2018-06-09 20:07
中職／球季尾聲升一軍 林瑋恩不想再下二軍曬太陽2018-06-09 19:35
中職／富邦林克謙羅國華 下半季牛棚角色加重2018-06-09 18:36
中職／記錯出局數鬧烏龍好糗 申皓瑋：哭笑不得2018-06-09 17:17
棒球／張泰山德島球衣退休 與林英傑投打對決2018-06-09 16:43
中職／林宥穎太會擋 伍鐸請喝咖啡2018-06-09 00:21
中職／獅延長賽取勝 進逼桃猿2018-06-09 00:17
中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝2018-06-08 23:35
中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總2018-06-08 22:56
中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟2018-06-08 22:52
中職／同是新秀即戰力 申皓瑋、廖健富互誇2018-06-08 21:14
日職／松坂大輔壓制前東家軟銀 奪本季第3勝2018-06-08 21:06
中職／不只首安、首轟 申皓瑋還留首次保送球2018-06-08 21:04
日職／陽岱鋼4打數1安打 巨人反撲失利輸西武2018-06-08 20:29
中職／連8場無失分 郭泓志：每場當最後一場2018-06-08 19:22
中職／年輕球員打出表現 富邦找可用之兵2018-06-08 18:43
中職／林益全9日二軍初體驗 高國輝上半季不歸隊2018-06-08 18:31
華南青少棒／林昱珉後援鎖桃市 東縣逆轉進4強2018-06-08 17:40
日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子2018-06-07 07:00
中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌2018-06-06 07:00
日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌2018-06-05 07:00
日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲2018-06-04 07:00
中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現2018-05-30 07:00
日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？2018-05-29 07:00
日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷2018-05-29 07:00
日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記2018-05-28 07:00
中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候2018-05-23 07:00
日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行2018-05-22 07:00
中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程2018-05-22 07:00
中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季2018-05-21 07:00
日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球2018-05-17 07:00
中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮2018-05-17 07:00
日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生2018-05-15 07:00
日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了2018-05-14 07:00
中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝2018-05-14 07:00
神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？2018-05-10 16:39
熱門文章
NBA／勇士108:85直落4掃騎士 4年內3度封王2018-06-09 11:29
NBA／詹姆斯親口證實 G1賽後情緒失控弄傷手2018-06-09 13:39
NBA／杜蘭特大三元蟬聯MVP 勇士隊史第6冠2018-06-09 11:37
NBA／杜蘭特連莊決賽MVP 史上第6人2018-06-09 11:57
林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂2018-06-09 14:43
NBA／獨木難撐騎士 詹皇是否轉隊再掀波瀾2018-06-09 12:44
NBA／柯瑞無緣決賽MVP 柯爾：沒有人在乎2018-06-09 14:00
NBA／3冠+2座年度MVP 柯瑞史上第8人2018-06-09 18:07
NBA／杜蘭特決賽高效率 連創多項個人紀錄2018-06-09 14:00
NBA／笑納生涯第3冠 湯普森：終於超越老爸2018-06-09 12:50
勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因2018-06-09 11:52
MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術2018-06-09 08:08
NBA／4年3冠成王朝 杜蘭特：偉大是被眾人針對2018-06-09 15:50
NBA／慶功預備300瓶香檳 勇士燒掉台幣1200萬2018-06-09 16:24
NBA／杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋2018-06-09 13:38
NBA／杜蘭特感念賽季起伏 度過麥考受傷別具意義2018-06-09 14:40
NBA／決賽4戰飆進22顆三分球 柯瑞刷新紀錄2018-06-09 18:21
NBA／在騎士最終戰？詹姆斯：須與家人討論2018-06-09 13:27
NBA／詹姆斯6度決賽飲恨 史上第3多2018-06-09 19:36
NBA／無緣總冠軍賽 塔克：保羅上場現在將不同2018-06-09 08:48
NBA／不想來別來？川普：不邀奪冠隊訪白宮2018-06-09 08:19
MLB／田中將大跑壘受傷 5局好投無奈喊卡2018-06-09 09:25
法網／納達爾11冠差一步 將碰首闖大滿貫的汀恩2018-06-09 08:06
法網／夜市球王曾俊欣 青少年單打奪冠2018-06-09 18:46
MLB／投手跑壘受傷 洋基教頭坦言更愛DH制2018-06-09 11:15
中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽2018-06-09 20:28
NBA／杜蘭特向隊友示愛：旅程比終點更棒2018-06-09 15:31
MLB／田中將大跑壘受傷 當年王建民成生涯轉折2018-06-09 15:49
MLB／大谷韌帶傷暫不動刀 田中將大當範本2018-06-09 08:48
NBA／庫茲瑪想變悍 求布萊恩調教2018-06-09 00:23
2018NBA總冠軍賽 賽程與賽況2018-06-09 12:40
NBA／史密斯首戰致命烏龍 詹姆斯隻手難擋勇士2018-06-09 15:43
中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟2018-06-08 22:52
中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝2018-06-08 23:35
中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總2018-06-08 22:56
影／林書豪政大畢典致詞 祝福畢業生2018-06-09 13:45
羽球／戴資穎穿上畢業袍 從北市大碩士班畢業2018-06-09 11:20
法網／單雙打都進決賽 曾俊欣拚青少年組雙冠2018-06-09 10:22
NBA／柯爾執教4年3冠 生涯獲8枚冠軍戒2018-06-09 13:19
法網／決賽6勝0敗 史蒂芬斯搶當不敗女王2018-06-09 16:42
留言