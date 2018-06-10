韓職／王維中二局挨轟再失分 0:2落後斗山熊

2018-06-10 16:38 聯合新聞網 文字直播



王維中。圖／博斯運動頻道提供 分享 facebook

《賽況報導》

三局下：NC恐龍 0:2 斗山熊

王維中投球，斗山熊輪一棒許敬民界外飛球出局，一出局；二棒鄭振浩內野出局，二出局；三棒朴健祐內野出局，三出局。

三局上：NC恐龍 0:2 斗山熊

李庸燦投球，NC恐龍未得分。

二局下：NC恐龍 0:2 斗山熊

王維中投球，斗山熊六棒崔周煥三振(1K)，一出局；七棒吳載元三振(2K)，二出局；八棒李遇成陽春全壘打，斗山熊攻下第二分；九棒金宰鎬內野出局，三出局。

二局上：NC恐龍 0:1 斗山熊

NC恐龍三上三下，未得分。

一局下：NC恐龍 0:1 斗山熊

NC恐龍王維中先發，斗山熊一棒許敬民中外野一壘安打，一壘有人；二棒鄭振浩犧牲打，跑者上二壘，一出局；三棒朴健祐右外野一壘安打，跑者回壘得分，斗山熊1:0恐龍，一壘有人；四棒金宰煥高飛球出局，二出局；五棒梁義智內野出局。

一局上：NC恐龍 0:0 斗山熊

斗山熊李庸燦投球，NC恐龍一棒因失誤上壘，二棒擊出雙殺打，三棒羅成範中外野二壘安打，四棒朴錫珉保送，一、二壘有人；五棒史庫格斯內野出局。

《賽前報導》

【中央社／8日電】

旅韓NC恐龍隊投手王維中，近兩場先發出賽狀況不理想，上一場出賽失掉7分責失分為生涯最慘，教練團給機會，今天再度先發對戰績第一名的斗山熊，力拚本季第5勝。

王維中上一場先發出賽為5日對樂天巨人，總計投5局被敲6支安打，包括2發全壘打，失掉7分皆為責失分，吞下個人本季第4敗。目前為止王維中本季韓職先發出賽11場，總計投64局被敲73支安打、4發全壘打，防禦率3.66，戰績4勝4敗。

王維中生涯與斗山熊隊有過一次交手經驗，4月28日先發對斗山熊，投6.2局被敲7支安打，投出4次三振，僅失掉1分責失分、拿下勝投。斗山熊隊目前戰績41勝20敗，在韓職戰績排名首位，昨天比賽以3:0擊敗NC恐龍隊，拿下近期4連勝。

NC恐龍隊本季目前戰績21勝43敗，近10場比賽僅拿下2勝，無論團隊打擊率、投手防禦率、戰績排行，在韓職10支球隊中都是排名最後一位，王維中想要拚個人本季第5勝勢必是場硬仗。