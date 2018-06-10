親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

開400萬超跑送便當 便當店老闆：臨時找不到機車

韓職／王維中二局挨轟再失分 0:2落後斗山熊

韓職／王維中二局挨轟再失分 0:2落後斗山熊

2018-06-10 16:38聯合新聞網 文字直播

王維中。圖／博斯運動頻道提供
王維中。圖／博斯運動頻道提供
分享

《賽況報導》

三局下：NC恐龍 0:2 斗山熊

王維中投球，斗山熊輪一棒許敬民界外飛球出局，一出局；二棒鄭振浩內野出局，二出局；三棒朴健祐內野出局，三出局。

三局上：NC恐龍 0:2 斗山熊

李庸燦投球，NC恐龍未得分。

二局下：NC恐龍 0:2 斗山熊

王維中投球，斗山熊六棒崔周煥三振(1K)，一出局；七棒吳載元三振(2K)，二出局；八棒李遇成陽春全壘打，斗山熊攻下第二分；九棒金宰鎬內野出局，三出局。

二局上：NC恐龍 0:1 斗山熊

NC恐龍三上三下，未得分。

一局下：NC恐龍 0:1 斗山熊

NC恐龍王維中先發，斗山熊一棒許敬民中外野一壘安打，一壘有人；二棒鄭振浩犧牲打，跑者上二壘，一出局；三棒朴健祐右外野一壘安打，跑者回壘得分，斗山熊1:0恐龍，一壘有人；四棒金宰煥高飛球出局，二出局；五棒梁義智內野出局。

一局上：NC恐龍 0:0 斗山熊

斗山熊李庸燦投球，NC恐龍一棒因失誤上壘，二棒擊出雙殺打，三棒羅成範中外野二壘安打，四棒朴錫珉保送，一、二壘有人；五棒史庫格斯內野出局。

《賽前報導》

【中央社／8日電】

旅韓NC恐龍隊投手王維中，近兩場先發出賽狀況不理想，上一場出賽失掉7分責失分為生涯最慘，教練團給機會，今天再度先發對戰績第一名的斗山熊，力拚本季第5勝。

王維中上一場先發出賽為5日對樂天巨人，總計投5局被敲6支安打，包括2發全壘打，失掉7分皆為責失分，吞下個人本季第4敗。目前為止王維中本季韓職先發出賽11場，總計投64局被敲73支安打、4發全壘打，防禦率3.66，戰績4勝4敗。

王維中生涯與斗山熊隊有過一次交手經驗，4月28日先發對斗山熊，投6.2局被敲7支安打，投出4次三振，僅失掉1分責失分、拿下勝投。斗山熊隊目前戰績41勝20敗，在韓職戰績排名首位，昨天比賽以3:0擊敗NC恐龍隊，拿下近期4連勝。

NC恐龍隊本季目前戰績21勝43敗，近10場比賽僅拿下2勝，無論團隊打擊率、投手防禦率、戰績排行，在韓職10支球隊中都是排名最後一位，王維中想要拚個人本季第5勝勢必是場硬仗。

相關新聞

中職／夢到王建民來悍將隊 郭泓志讓出40號球衣

2018-06-10 16:46

中職／王建民回來了 任悍將隊二軍客座教練

2018-06-10 15:07

中職／王建民點頭悍將客座教練 領隊：鋒哥夠力

2018-06-10 15:32

田徑／亞青賽結束 中華隊4金5銀4銅

2018-06-10 15:47

青棒／東水3年搭船通勤 陳正毅選上國手熬出頭

2018-06-10 14:50

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

中職／史上第7場！艾迪頓完投無安打獅

2018-06-10 00:26

中職／敲生涯首支再見安 于孟馗首獲單場MVP

2018-06-09 22:09

日職／陽岱鋼吞2K中止連5場敲安 巨人勝西武

2018-06-09 21:40

中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊

2018-06-09 21:24

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

2018-06-09 20:28

韓職／王維中拚第5勝 10日先發對斗山熊

2018-06-09 20:07

中職／球季尾聲升一軍 林瑋恩不想再下二軍曬太陽

2018-06-09 19:35

中職／富邦林克謙羅國華 下半季牛棚角色加重

2018-06-09 18:36

中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人

2018-06-09 18:28

中職／記錯出局數鬧烏龍好糗 申皓瑋：哭笑不得

2018-06-09 17:17

棒球／張泰山德島球衣退休 與林英傑投打對決

2018-06-09 16:43

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋

2018-06-09 13:38

NBA／3冠+2座年度MVP 柯瑞史上第8人

2018-06-09 18:07

NBA／決賽4戰飆進22顆三分球 柯瑞刷新紀錄

2018-06-09 18:21

NBA／詹姆斯6度決賽飲恨 史上第3多

2018-06-09 19:36

NBA／率隊4年奪3冠 勇士盼今夏與柯爾簽長約

2018-06-10 08:18

NBA／維繫勇士王朝核心 老闆：將盡全力留人

2018-06-10 15:01

NBA／杜蘭特表態續留 勇士下季挑戰5年4冠

2018-06-10 09:19

NBA／與搭檔麥基瘋狂慶功 楊恩：我要選總統

2018-06-10 15:16

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

2018-06-09 20:28

中職／王建民回來了 任悍將隊二軍客座教練

2018-06-10 15:07

法網／夜市小子曾俊欣 青少年單打冠軍雙打亞軍

2018-06-09 22:24

NBA／去留牽動聯盟平衡 詹皇：望處於爭冠模式

2018-06-10 11:42

法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

2018-06-09 23:30

NBA／川普取消冠軍隊訪白宮 席佛：反應是悲傷

2018-06-10 09:44

NBA／6度錯失冠軍戒 詹皇下一站成謎

2018-06-10 00:22

【選秀系列之1】別再選秀大年！ 2018待選新秀概論

2018-06-10 15:18

NBA／威斯特稱奪冠路艱辛 「有些事曝光會驚呆你」

2018-06-10 15:14

NBA／勇士4年奪3冠 柯瑞母：這座冠軍最特別

2018-06-10 15:14

NBA／注重與球迷互動 勇士封王遊行12日展開

2018-06-10 08:49

法網／從夜市到紅土奪冠 曾俊欣吃苦終圓夢

2018-06-09 21:08

勇士四戰封王 詹姆斯數據王也難敵

2018-06-10 15:18

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

NBA／球員教練合奪8冠 柯爾：準備要追上禪師

2018-06-10 16:10

NBA／柯瑞萬有引力+杜蘭特冷血 打造勇士王朝

2018-06-10 13:31

NBA／勇士橫掃封王 杜蘭特抱回FMVP

2018-06-10 00:20

法網／挑戰男單第11冠 納達爾晚上9時戰汀恩

2018-06-10 07:44

NBA／勇士制霸破壞平衡？ 總管：取悅球迷與我無關

2018-06-10 16:11

中職／王建民點頭悍將客座教練 領隊：鋒哥夠力

2018-06-10 15:32

NBA／賈吉轟垮大都會 洋基近10戰9勝戰績獨走

2018-06-10 13:34

MLB／跑壘腿拉傷進傷兵 田中將大恐缺席一個月

2018-06-10 08:18

中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊

2018-06-09 21:24

中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人

2018-06-09 18:28

中職／史上第7場！艾迪頓完投無安打獅

2018-06-10 00:26

MLB／馬丁尼茲21轟登雙冠 普萊斯：還不夠火燙

2018-06-10 10:37

MLB／生涯首發滿貫砲 崔志萬扮釀酒人逆轉英雄

2018-06-10 09:11

田徑／賽前3天豪賭換將 亞青男子400接力奪銀

2018-06-09 18:32

中職／球季尾聲升一軍 林瑋恩不想再下二軍曬太陽

2018-06-09 19:35

日職／陽岱鋼吞2K中止連5場敲安 巨人勝西武

2018-06-09 21:40

韓職／王維中二局挨轟再失分 0:2落後斗山熊

2018-06-10 16:38

韓職／王維中拚第5勝 10日先發對斗山熊

2018-06-09 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top