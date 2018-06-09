中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人

2018-06-09 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



「野獸」林志傑（左）擔任悍將隊開球嘉賓，與悍將隊領隊蔡承儒（中）、球星胡金龍（右）合影。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰猿隊，賽前邀請效力於中國男子職業籃球聯賽（CBA）浙江廣廈的台灣球星「野獸」林志傑擔任開球嘉賓，他在練投時就展現出好球技，但上場開球卻投出挖地瓜，他笑說是緊張又興奮。

林志傑過去是中華男籃主力，今天受邀到棒球場開球，他透露，自己本身也喜歡棒球，就讀文化大學時就時常和同學、學弟在訓練外的時間傳接球，因此今天在練投時，表現受肯定。

今天林志傑先與悍將隊球星胡金龍進行九宮格投準PK，胡金龍投中2球，林志傑則僅擊中1球，而他之後準備開球，上場前還先傳球給穿著他中華男籃12號球衣的胡金龍，完成小型「空中接力」灌籃，林志傑打趣表示，「他應該跳得比我還高喔。」

而林志傑登板開球時，球卻提前落地，沒能直接投進開球捕手胡金龍的手套中，他提到：「前面練投覺得投得不錯，進去後那種場面，有點緊張又非常興奮，結果丟了很差的球。」但他仍展現驚人臂力，向本壘看台拋送簽名球時，一使力就把球丟出場外。

完成賽前開球儀式後，林志傑還跑向猿隊休息室與陽耀勳擁抱，林志傑表示，陽耀勳是他大學時的學弟，「他也喜歡打籃球，常常會一起鬥牛，我們那時候棒球、籃球隊的相處都滿融洽的。」

昔日林志傑是中華隊進攻主力，成為關鍵一擊的最佳人選，因此有了「球給志傑」的口號，而他的文化學弟、統一獅隊強打蘇智傑加盟中職後，也有了「球給智傑」的加油口號。林志傑透露，自己有看電視，知道這個棒球板的「球給ㄓˋ傑」，他笑說：「很棒！」