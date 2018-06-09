圖輯／中職馬丁尼茲控球迷航 中信4比0暫時領先

2018-06-09 18:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



中信兄弟本周五在洲際主場迎戰統一7-ELEVEn獅，展開一波三連戰。第一場比賽兩隊激戰到延長賽，才在第十局分出勝負，由獅隊以10：7收下勝利。加上另一地Lamigo桃猿不敵富邦悍將，因此獅隊將勝差拉近到剩1.5。

本季對戰統一7-ELEVEn獅，艾迪頓相當有心得，防禦率2.76是所有對戰組合當中最低，3次登板共拿下兩場勝投，16.1局僅被敲15支安打之外還狂飆17張老K，而且沒有被獅隊重砲群敲出過全壘打，相當具有壓制力。

馬丁尼茲對於壓制中信兄弟同樣有心得，2場先發拿下1勝，防禦率正好3，12局的投球當中被敲10支安打，包含彭政閔的一發全壘打，三振功力也相當不錯，送出11張老K。不過馬丁尼茲對戰王威晨6打席被敲5支安打、投出1次保送，還沒成功解決過，是他要特別注意的打者。

本季中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手打得火熱， 18場對戰獅隊拿下11勝7敗的對戰優勢，也曾在5月11至13日的系列戰橫掃過象隊，這次首戰就搶下勝利，有機會再度挑戰橫掃，更要拉近與首位Lamigo的勝差。