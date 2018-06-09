田徑／盧浩華在亞青賽男子110公尺跨欄摘金

2018-06-09 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃顯祐 ╱即時報導



日本岐阜進行的亞洲青年田徑賽，我國男子110公尺跨欄選手盧浩華再傳佳績，他以個人最佳的13秒61在最後成功壓過日本的樋口陸人，率先衝過終點，摘取本屆亞青賽中華隊第三金。