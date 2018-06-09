親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

大陸不收造成鳳梨價格崩盤？台南產地農民這麼說

田徑／盧浩華在亞青賽男子110公尺跨欄摘金

2018-06-09 16:43聯合報 記者黃顯祐╱即時報導

日本岐阜進行的亞洲青年田徑賽，我國男子110公尺跨欄選手盧浩華再傳佳績，他以個人最佳的13秒61在最後成功壓過日本的樋口陸人，率先衝過終點，摘取本屆亞青賽中華隊第三金。

盧浩華並達到世青賽的參賽標準，他賽後說，很高興能奪牌，也能再度出國比賽，「賽前原本設定是坐二望一，對手沒有表現出來，我也發揮的不錯。」

盧浩華（左二）在亞青賽男子110公尺跨欄摘金，由中華田徑協會秘書長、亞洲田徑總會...
盧浩華（左二）在亞青賽男子110公尺跨欄摘金，由中華田徑協會秘書長、亞洲田徑總會獨立理事王景成（右二）頒獎。圖／中華田徑協會提供
分享
盧浩華（中）在亞青賽男子110公尺跨欄摘金。圖／中華田徑協會提供
盧浩華（中）在亞青賽男子110公尺跨欄摘金。圖／中華田徑協會提供
分享

田徑

相關新聞

棒球／張泰山德島球衣退休 與林英傑投打對決

2018-06-09 16:43

中職／林宥穎太會擋 伍鐸請喝咖啡

2018-06-09 00:21

中職／獅延長賽取勝 進逼桃猿

2018-06-09 00:17

中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝

2018-06-08 23:35

中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總

2018-06-08 22:56

中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟

2018-06-08 22:52

中職／同是新秀即戰力 申皓瑋、廖健富互誇

2018-06-08 21:14

日職／松坂大輔壓制前東家軟銀 奪本季第3勝

2018-06-08 21:06

中職／不只首安、首轟 申皓瑋還留首次保送球

2018-06-08 21:04

日職／陽岱鋼4打數1安打 巨人反撲失利輸西武

2018-06-08 20:29

中職／連8場無失分 郭泓志：每場當最後一場

2018-06-08 19:22

中職／年輕球員打出表現 富邦找可用之兵

2018-06-08 18:43

中職／林益全9日二軍初體驗 高國輝上半季不歸隊

2018-06-08 18:31

華南青少棒／林昱珉後援鎖桃市 東縣逆轉進4強

2018-06-08 17:40

華南青少棒／彭善琮率嘉市闖4強 李文傳感動收成果

2018-06-08 14:36

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

日職／生涯最差成績降臨 準名球會成員們的悲歌

2018-06-05 07:00

日職／火腿編成高招 最低薪軍團大反撲

2018-06-04 07:00

中職／各隊捕手皆輪值 鐵捕難再重現

2018-05-30 07:00

日職／巨人拒13連敗重演 用陽岱鋼取代葛雷諾？

2018-05-29 07:00

日職／火腿失之東隅收之桑榆 上澤直之接棒大谷

2018-05-29 07:00

日職／經典賽完全燃燒 郭俊麟血與淚的印記

2018-05-28 07:00

中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士108:85直落4掃騎士 4年內3度封王

2018-06-09 11:29

NBA／如果厄文還在 騎士老將：是我們3比0領先

2018-06-08 17:53

NBA／杜蘭特大三元蟬聯MVP 勇士隊史第6冠

2018-06-09 11:37

NBA／詹姆斯親口證實 G1賽後情緒失控弄傷手

2018-06-09 13:39

NBA／杜蘭特連莊決賽MVP 史上第6人

2018-06-09 11:57

NBA／林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂

2018-06-09 14:43

騎士勇敢調整該給鼓勵 惜仍不敵杜蘭特開無雙

2018-06-08 19:16

NBA／柯瑞無緣決賽MVP 柯爾：沒有人在乎

2018-06-09 14:00

NBA／笑納生涯第3冠 湯普森：終於超越老爸

2018-06-09 12:50

NBA／獨木難撐騎士 詹皇是否轉隊再掀波瀾

2018-06-09 12:44

勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

2018-06-09 11:52

MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

2018-06-09 08:08

NBA／杜蘭特決賽高效率 連創多項個人紀錄

2018-06-09 14:00

NBA／無緣總冠軍賽 塔克：保羅上場現在將不同

2018-06-09 08:48

網球／彭帥與謝淑薇分手 傳與詹詠然聯手拚溫網

2018-06-08 18:19

NBA／不想來別來？川普：不邀奪冠隊訪白宮

2018-06-09 08:19

NBA／杜蘭特感念賽季起伏 度過麥考受傷別具意義

2018-06-09 14:40

MLB／田中將大跑壘受傷 5局好投無奈喊卡

2018-06-09 09:25

NBA／杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋

2018-06-09 13:38

NBA／在騎士最終戰？詹姆斯：須與家人討論

2018-06-09 13:27

NBA／4年3冠成王朝 杜蘭特：偉大是被眾人針對

2018-06-09 15:50

法網／納達爾11冠差一步 將碰首闖大滿貫的汀恩

2018-06-09 08:06

MLB／投手跑壘受傷 洋基教頭坦言更愛DH制

2018-06-09 11:15

中職／連8場無失分 郭泓志：每場當最後一場

2018-06-08 19:22

日職／松坂大輔壓制前東家軟銀 奪本季第3勝

2018-06-08 21:06

NBA／庫茲瑪想變悍 求布萊恩調教

2018-06-09 00:23

MLB／大谷韌帶傷暫不動刀 田中將大當範本

2018-06-09 08:48

2018NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2018-06-09 12:40

中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟

2018-06-08 22:52

中職／林宥穎擋球有苦勞 伍鐸願請咖啡致謝

2018-06-08 23:35

MLB／天使游擊手西門斯 摔下台階淪傷兵

2018-06-08 17:33

中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總

2018-06-08 22:56

中職／林益全9日二軍初體驗 高國輝上半季不歸隊

2018-06-08 18:31

NBA／杜蘭特向隊友示愛：旅程比終點更棒

2018-06-09 15:31

法網／拍落澳網青少年冠軍 曾俊欣挺進決賽

2018-06-08 18:52

中職／年輕球員打出表現 富邦找可用之兵

2018-06-08 18:43

ABL／簽下富邦勇士陳孝榮 夢想家補強腳步不停歇

2018-06-08 17:21

中職／同是新秀即戰力 申皓瑋、廖健富互誇

2018-06-08 21:14

法網／不敵日本組合 詹皓晴女雙無緣爭冠

2018-06-08 21:49

NBA／湖人隊新星訪台 庫茲馬最愛水餃、牛肉麵

2018-06-08 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top