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MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

MLB／布萊恩首扛第1棒繳猛打 瑞佐虧隊史最強

2018-06-09 08:08聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

布萊恩。 美聯社
布萊恩。 美聯社
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生涯首扛開路先鋒，小熊明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）坦言緊張，但在此役繳出3安打「猛打賞」後，擔任第1棒時生涯打擊率破5成的瑞佐（Anthony Rizzo），大方將「小熊隊史最佳開路先鋒」的頭銜送給了「麻吉」。

小熊今天以3：1擊敗海盜，總教練麥登（Joe Maddon）又有奇想，安排布萊恩生涯首度打第1棒，換來他4打數敲出3安打，布萊恩說：「其實我在第1個打席時很緊張，幸好結果不錯。」

布萊恩透露，前一次扛開路先鋒已是大學時期，「這對我來說並非完全陌生，但這是全然不同的層級，投手實力也更好。」他賽後暢談扛第1棒的滋味，瑞佐開玩笑頒發「隊史最佳開路先鋒」頭銜，布萊恩笑答：「他擁有這個稱號比我更久。」

麥登的開路先鋒實驗中，瑞佐就是去年的實驗對象，近兩季共在打第1棒時累積15打數7安打，包括4發全壘打，打擊率高達5成38，稱職扮演「核彈頭」。布萊恩表示，「瑞佐做得很好，我們再看看總教練會不會給我更多機會打第1棒吧！」

小熊的3分在前2局攻下，第1局就由布萊恩的安打發動攻勢，前3棒皆敲安打先送回1分，瑞佐的高飛犧牲打追加分數，第2局小熊再靠2安打、1保送攻占滿壘，佐布里斯特（Ben Zobrist）敲出二壘方向滾地球出局，帶有1分打點。

蒙哥馬利（Mike Montgomery）頂替三頭肌受傷的達比修有先發，投6局僅失1分拿下勝投，本季3場先發合計共投17.2局責失2分，防禦率僅1.02。

蒙哥馬利對於代班先發樂在其中，「在我心裡一直都做好準備作為一名先發投手，可以獲得先發機會是件很有趣的事。」麥登也稱讚，「他的表現沒有嚇到我，今天好投的關鍵在於他很清楚自己的直球威力。」

布萊恩小熊隊

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