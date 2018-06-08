中職／伍鐸7局好投登勝投王 申皓瑋烏龍球嚇到葉總

2018-06-08 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將隊今晚在新莊球場以5：1擊敗上半季戰績第一的猿隊，先發洋投伍鐸7局僅失1分非自責分，送出4次三振，拿下本季第8勝，獨居勝投王，他最感謝隊友守備上的幫助。

悍將隊靠陳品捷、林宥穎安打在2局打下兩分，7局再因對手失誤以及林哲瑄的兩分全壘打，將比分拉開，9局申皓瑋記錯出局數搞烏龍，兩出局就將球丟到觀眾席，讓跑者站上三壘，局勢一度緊張，但終結者倪福德不受影響，守下勝利。

總教練葉君璋表示：「看到他轉身就知道完蛋了，好險沒影響到結果，這種場面也不是沒見過，以後小心一點就是了。」捕手林宥穎説：「他還沒丟出去我就笑了，一般就算是最後一個出局數，也會將球交回給救援投手。」

伍鐸今年表現不算穩定，不過近三戰都繳出優質先發，防禦率也下降到3.87，在防禦率榜排第2，58次三振排第5，伍鐸表示：「功勞是隊友的，有他們在後面幫我守下來，這是團隊的成果。」

葉總表示：「各隊對伍鐸都算認識，這樣的成績算很好了，他的心理素質滿強，能把失分降到比較低，不會因為失誤、危機而慌了手腳。」

悍將隊雖無緣上半季冠軍，不過近10戰拿下8勝，葉總指出兩個關鍵，「先發投手、牛棚穩定，讓打者比較沒壓力，之前沒辦法控制住失分，打者壓力大。」

悍將隊在8、9局分別推出郭泓志、倪福德，都僅讓一人上壘，沒有失分，加上伍鐸，讓猿隊從第2局開始連吃7顆鴨蛋，葉總表示：「倪仔、小郭狀況都維持得很好，不過會注意控制他們的局數。」