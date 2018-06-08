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中職／領先7分被追平 獅隊延長賽勝兄弟

2018-06-08 22:52聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一第三棒高國慶十局上半擊出中間方向一壘安打帶有1分打點。 記者黃仲裕／攝影
統一第三棒高國慶十局上半擊出中間方向一壘安打帶有1分打點。 記者黃仲裕／攝影
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統一獅隊爭取上半季冠軍，沒有再輸球的空間，今起在洲際棒球場對戰中信兄弟隊，羅里奇先發6局賞8K無失分，打線也在前5局就搶下7分，不料牛棚扯後腿，讓兄弟在9局打完把戰局逼平，而獅隊在延長賽10局上靠高國慶敲致勝安打，以10：7辛苦取勝。

兄弟今天排洋投賽格威先發，但首局就出狀況，獅隊接連3棒上壘先馳得點，唐肇廷在滿壘時再敲安打送回2分，獅隊1局下就打了一輪，先取得3：0領先。

3局上獅隊靠失誤再展開攻勢，羅國龍擊出二壘打形成二、三壘有人，陳重羽補上適時一擊送回2分。5局上羅國龍揮出左外野陽春砲追加1分，潘彥廷、陳傑憲接連安打再下一城，獅隊將領先擴大為7：0。

獅隊先發羅里奇主投6局無失分，7局下林其緯登板接替，被敲安打又投出保送，之後被周思齊揮出右外野3分砲。

9局下獅隊又製造危機，守護神陳韻文接連被揮3支安打失2分，王鏡銘接替後又投出觸身球形成滿壘，雖然他連續製造2次滾地球抓出局數，但接著投出保送奉送1分，再被陳子豪擊出追平安打，二壘上的陳江和衝回本壘被觸殺形成3出局，王鏡銘同時因抗議主審驅逐出場。

獅隊一度領先7分卻被逼進延長賽，陳傑憲在10局上敲出安打後靠隊友推進上二壘，高國慶適時安打送回超前分，蘇智傑再轟2分砲追加保險分，黃竣彥則在10局下登板抓下3個出局數，讓獅隊多打一局還是收下勝利，目前落後猿隊1.5場勝差。

羅里奇今天先發6局用82球，只讓兄弟擊出3支安打，飆8次三振，沒有失分，防禦率再降至2.04，但勝投被搞砸；王鏡銘後援1局無失分，奪本季第3勝。兄弟先發賽格威主投5局失7分（5分自責分），無關勝敗，陳柏豪後援2局失3分，吞下第2敗。

統一第四棒蘇智傑十局上半擊出中右外野方向全壘打帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝影
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統一第八棒陳重羽三局上半擊出越過二壘手上方一壘安打帶有2分打點。 記者黃仲裕／攝...
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中信先發投手賽格威主投四局失五分。 記者黃仲裕／攝影
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王鏡銘高國慶

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