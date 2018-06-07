中職／悍將確定出局 猿最快今點亮M5

張正偉獲選單場ＭＶＰ。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

統一獅隊爭取上半季冠軍，本周首戰因雨延賽，休了三天後昨天在新莊球場對上富邦悍將隊，八局下被張正偉敲進兩分，終場以二比四吞敗；而排名首位的猿隊同日擊敗中信兄弟隊，悍將隊也因此確定無緣上半季冠軍，猿隊最快今天亮燈M5。

獅隊昨天輸球後，中斷對戰悍將隊十二連勝，尤其在爭首位的關鍵期，勝差又被猿隊拉大，總教練黃甘霖表示：「我們就是想辦法贏下每場勝利，這種比賽對我們和猿隊的壓力都比較大一點，（連勝）紀錄不管怎麼樣都會斷，斷了反而更沒壓力，接下來能更放手去想盡辦法贏球。」

今起獅隊移師台中洲際棒球場與中信兄弟進行三連戰，下周三、四再與猿隊正面交鋒，黃甘霖說：「（上半季）最後九場比賽，我相信我們還是有機會。」猿隊目前領先獅隊二點五場勝差。

獅隊、悍將昨天前七局打完二比二平手，八局下張正偉在二、三壘有人時適時安打，替悍將隊送回致勝兩分，也因此獲選單場MVP。八局上中繼一局無失分的郭泓志再奪勝投，本季出賽十場拿三勝，成為悍將隊本土勝投王。

中信兄弟、猿隊之戰，張志豪本季首次單場雙響砲，但無法填補投手群留下的大洞，兄弟終場六比九不敵猿隊，終止對戰三連勝；猿隊洋投克恩三世第七勝到手，追平獅隊羅里奇、悍將隊伍鐸，並列全聯盟最多勝投手。

張志豪這兩轟，苦主都是猿隊洋投克恩三世，包括首局兩分砲、六局下陽春砲，目前十二轟躍居龍頭，獅隊蘇智傑、郭阜林十一轟退居第2。