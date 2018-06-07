中職／狀元籤選捕手或牛棚即戰力？ 葉總都想要

2018-06-07 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將總教練葉君璋。 報系資料照 分享 facebook

中職季中選秀將在7月2日登場，富邦悍將隊握有狀元籤，今年會挑誰當狀元？外界都在猜，對此總教練葉君璋指出，捕手及牛棚投手對球隊來說都很重要，「希望兩個都選到」，但主要還是交給球探部門來負責。

今年狀元郎的熱門人選中，以31歲前旅美投手李振昌、以及平鎮高中應屆畢業的18歲捕手戴培峰兩人呼聲最高，悍將隊今年選秀如何盤算？葉總沒給明確說明，只是笑說「都想要」。

葉總表示：「捕手這位置人才少，要選到好的捕手更少，這位置上需要人手。」他也提到，目前隊上也有不錯的捕手，但是需要時間培養、累積經驗，如前年選進高中畢業捕手張冠廷，表現也受期待，但葉總認為他還要時間加強，「就像傳他傳球臂力要更強，但臂力這需要時間。」

至於李振昌則是即戰力投手，加入後可以馬上補強牛棚，葉總也說：「牛棚投手在球隊來說也滿重要的。」但他沒把話說死，指出「兩個選手都很優秀」，之後再改口表示，「很多人選都很優秀，像是陳品學（隨悍將隊練球）表現也很好，又滿年輕的，一些高中投手也不錯。」

距離選秀剩不到一個月，葉總表示，目前球隊的球探部門完整，他們每天都有在看球，對球員、球隊比較熟悉，到時候還是交給他們去評估。